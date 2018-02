DAČIĆ: Bez ZSO, nema ni Briselskog sporazuma!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da je spreman da povuče svoj potpis sa Briselskog sporazuma ukoliko ne bude formirana Zajednica srpskih opština na Kosovu.

"Ja sam potpisao Briselski sporazum. Nikada ga ne bismo potpisali da u njemu glavna stvar nije bila ZSO. Ako je prošlo pet godina od potpisivanja i od toga nema nista, postavljam pitanje čemu onda dogovoranje", rekao je Dačić u emisiji "Chirilica" na TV Hepi.

On je naveo da je danas čuo i novu varijantu - da će ZSO biti deo paketa "pravno-obavezujućeg sporazuma".

"To je vrhunski bezobrazluk... Šta znači ta formulacija? To niko živi ne zna. Tumačenje da to treba da sadrži nezavisnost Kosova je apsolutno neprihvatljivo za nas. To nije deo uslova pod kojima smo potpisali tada Briselski sporazum", istakao je Dačić.

Prema njegovim rečima, to što predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuje zelju sa kompromisom ne znači da je to naša slabost.

"On jasno treba da kaže EU šta mi hoćemo i dokle mozemo da idemo... Može ovde da dođe ko god hoće, priznanje nezavisnog Kosova od nas dobiti neće. Ne postoji Srbin koji bi to potpisao", rekao je Dačić, istakavši da Srbija ima čistu poziciju i da treba da je jasno predoči svima.

Objašnjavajući šta je mislio kada je rekao da Srbija neće zbog EU izvršiti harakiri, Dačić je naveo da nije pri tom govorio o sebi, već o "istorijskom harakiriju" srpskog naroda i države jer nas, kako je naveo, iz EU "samo nagovaraju".

"U svim izjavama koje idu ka nama, uvek se govori o tome da Srbija treba da postigne pravno-obavezujući sporazum odnosno da reši problem Kosova pre nego što uđe u EU. S druge strane, Kosovu ne govore to. Što Prištini ne kažu da treba da postigne istorijski sporazum s Beogradom?", ukazao je on.

Postavio je i pitanje zašto predstavnici EU ne odu u Madrid "pa da njima kažu da ne mogu da koriste evropske fondove dok ne reše problem Katalonije".

Takođe, podsetio je da su Slovenija i Hrvatska postale članice Unije, a da prethodno nisu rešile svoj pogranični spor, koji i dan danas imaju.

"To su dvostruki standardi. Da li u EU misle da je naš narod toliko sada oduševljen time što smo dobili tu šargarepu, a ona je i dalje negde daleko...", rekao je Dačić.

Kosovo, ukazao je on, nije zaokružilo nezavisnost i nikada neće postati članica UN, a predloge koji se čuju iz Prištine da sada Beograd treba da kaže Rusiji da Kosovo pusti u UN, ocenio je kao "ponižavajuće i uvredljive".

Srbija, ukazao je Dačić, treba da vodi razumnu politiku i da zadrži hladnu glavu.

"Bilo bi me sramota da sada posle svega sto smo postigli, sutra treba da zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova kažemo - izvinite, ali smo ipak priznali Kosovo", zaključio je šef srpske diplomatije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir