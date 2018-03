ADVOKAT VLAJIĆ NEZADOVOLJAN: Dva meseca od ubistva Olivera, a istraga i dalje bez rezultata

BEOGRAD - Dva meseca od ubistva lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija pravda" (GI SDP) Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, navršava se sutra, a advokat Nebojša Vlajić je izrazio nezadovoljstvo što se nadležne institucije nisu oglasile niti su porodici i javnosti rekle čime istraga raspolaže.

"Ništa novo se nije desilo u poslednjih mesec dana osim što je predmet prešao u Specijalno tužilaštvo. Drago mi je što se to desilo jer mitrovačko tužilaštvo i policija nisu dorasli tom zadatku", rekao je Vlajić.

On je naveo da bi bilo iluzorno očekivati da rasvetle ubistvo, pogotovo mitrovička policija koja, kako je rekao, ima 18 godina dugu istoriju nesposobnosti. "Sama činjenica da je predmet prešao u Specijalno tužilaštvo ne mora da znači ništa ako se pokažu isto tako nesposobni ili nezainteresovani kao u policiji i tužilaštvu u Mitrovici", rekao je Vlajić.

On je dodao da samo obaveštajni rad može da dovede do ubice.

Ivanović je ubijen iz pištolja sa šest metaka u leđa 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ispred sedišta GI SDP čiji je bio lider. Beograd je odmah zatražio da se nadležni organi Srbije uključe u istragu ali i da dobiju fotokopije dokumentacije istrage, što nije odmah naišlo na prihvatanje Prištine.

Istraga ubistva Ivanovića prešla je u ruke Specijalnog tužilaštva pre nedelju dana, zbog, kako je tada navedeno, "složenosti slučaja". Iz tužilaštva je tada navedeno da je do sada podneto više krivičnih prijava povodom tog slučaja, ali da još nema osumnjičenih ili uhapšenih.

Krajem februara Kosovska policija objavila je snimak automobila i pozvala građane da im se jave ako znaju nešto o tom vozilu koje su snimile kamere ispred GI SDP na dan ubistva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 19. februara da je uveren da će srpska služba na kraju doći do toga ko stoji iza ubistva Olivera Ivanovića.

"Mi nemamo dokaze ko je nalogodavac i ko je počinio ubistvo, ali imamo mnoga druga saznanja... Sto ljudi u Srbiji radi na tome. Sto ljudi vec 30 i više dana radi na tome. To je armija ljudi koja radi samo to, što pokazuje od kolikog je to značaja za nas i našu zemlju. Imaju jedan zadatak - da nađu nalogodavce Ivanovićevog ubistva", rekao je Vučić.

Par dana pre toga predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da su motivi zločina kriminalne prirode, da će počinioci biti otkriveni iako će istina nekoga boleti. Tači je dodao da će Priština sarađivati sa Beogradom u cilju rasvetljavanja ubistva.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Fonet/EPA/AP)

Kurir

Autor: Kurir