(VIDEO) PREMIJERKA OTKRILA MALO POZNAT DETALJ O KRAJU IZ KOG POTIČE, ČAK I IME SELA: I on je tamo iz Arilja, to je moj kraj! Izašla sam nakratko da čestitam dobitniku stana u nagradnoj igri jer je bio u vladi

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić jutros se, gostujući na televiziji, dotakla mnogih tema među kojima je bila i borba protiv sive ekonomije, a u okviru nje i nagradna igra "Uzmi račun i pobedi".

Uz osmeh je konstatovala da je dobitnik glavne nagrade - stana u Beogradu, u drugom kolu igre, upravo njen zemljak Uroš Protić iz Arilja i otkrila dosad nepoznat detalj da joj jedan deo porodice potiče upravo iz tog kraja.

- Bio je u vladi, i ja sam izašla da mu čestitam. Bukvalno sam izdvojila 30 sekundi da mu čestitam, bio je sa devojkom...

... A i on je iz Arilja, to je moj kraj, jedan deo moje porodice je iz Gorobilja kod Požege, tako da sam išla da mu čestitam, fantastičan mlad čovek - rekla je premijerka uz osmeh ne krijući ponos što je baš njen zemljak dao doprinos borbi protiv sive ekonomije u Srbiji i uz to dobio i premiju!

Podsetimo, dobitnik stana u Beogradu u drugom kolu nagradne igre s fiskalnim računima izvučen je u subotu i reč je o mladom Urošu Protiću iz Arilja, koji je juče, prilikom preuzimanja ključeva, izjavio da još ne može da veruje i da jedva čeka da se useli. Prvi stan je otišao dobitniku iz Zemuna.

Brnabićka o Arilju pic.twitter.com/mhLyHNKDOy — Drustvene mreze (@drustvenidrug) March 15, 2018

