ALEKSANDAR RADIĆ: Nije namera jačanje Vojske Srbije, nego održavanje istrošenih resursa

BEOGRAD - Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da je svaka najava nabavke novog naoružanja dobra vest jer Ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije (VS) vapi za novim sredstvima, ali da se postavlja pitanje da li će biti dovoljno kadrovskog potencijala da se prihvati nova tehnika.

Povodom najave nabavke naoružanja iz Belorusije, Radić je agenciji Beta rekao da nije reč o nekoj nameri jačanja Vojske Srbije već o jasnoj potrebi održavanja postojećih resursa koji su se istrošili.

"Stvorena je slika da će sada, samo sa tehnikom iz Rusije, VS da odskoči od svih ali to je obmana. Reč je samo o zadržavanju postojećih mogućnosti. Ako dođe do dodatne nabavke iz Belorusije, daje se prostor avijaciji da 'prodiše' ali biće mnogo izazova da se izvede obuka za potrebne pilote i mehaničare, naročito ako se ima u vidu postojeća kadrovska situacija", rekao je Radić.

Foto: FoNet

Radić je rekao da svi percipiraju nedostatak tehnike kao najveći problem a da se malo obraća pažnja na kadrovske probleme koji postoje već duže vreme.

"Zanemareno je redovno školovanje i prirodan proces prenošenja znanja sa jedne na drugu generaciju. RV ima mahom stariji kadar i mršavu popunu mladim pilotima. Prošle godine su iz Vojne akademije stigla svega tri mlada pilota u RV", rekao je Radić.

Foto: FoNet

Radić je rekao da je, pored aviona, značajna najava da će biti nabavljeni i raketni sistemi PVO jer su sistemi koji se koriste u VS u naoružanju više od 30 godina a po svojoj koncepciji razvijani su još 60-ih godina prošlog veka.

"To ih čini i tehnički a i moralno zastarelim i svaki korak ka modernizaciji je koristan. Ono što bi moglo da se kritikuje je način te nabavke. Naši predstavnici se ponašaju kao da su na pijaci, kupuju kao da sutra počinje rat. Ili mi nešto ne znamo ili se dešava neprirodan proces u kojem umesto da vojska od politike zahteva modernizaciju, taj impuls dolazi od političara koji samo putuju i kupuju", rekao je on.

Foto: Printscreen Youtube

Radić je ukazao da je, posle niza decenija u kojima su se davala lažna obećanja o nabavkama, samo u proteklih mesec dana sklopljeno ugovora i dogovora u velikoj vrednosti.

"Od one sedmice pre Nove godine ugovorena je nabavka Migova 29 iz Rusije, potpisani su ozbiljni ugovori za nabavku potpuno novih helikoptera H-145M, a sada saznajemo da se otvara potpuno nova trasa za nabavku dodatnog naoružanja iz Belorusije", rekao je Radić.

BONUS VIDEO:

RASTE ODBRAMBENA MOĆ SRBIJE: Evo koje oružje nabavljamo od Rusa





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija BETA