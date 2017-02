ČEDA JOVANOVIĆ: Ja se neću kandidovati za predsednika osim ako...

On je rekao da želi da na ovim izborima Srbija dobije predsednika koji će biti oslonac vlasti kada je takva vrsta podrške potrebna i koji će biti sposoban da pruži podršku opoziciji i političkim neistomišljenicima vlasti.

Kako kaže, Srbiji je potrebna predsednik koji će biti oslonac celom društvu.

Jovanović je ocenio da se zato na jednog kandidata vlasti mora odgovoriti jednim kandidatom građanskih snaga u zemlji i da će i dalje čekati da mu se jave kandidati Vuk Jeremić i Saša Jankovića i izjasne o njegovom predlogu da se izabere jedan zajednički kandidat opozicije.

Jovanović, takođe, navodi će se LDP u narednom periodu svakako izjasniti o tom pitanju, ali da će još sačekati, kao i da je loše to što još nema odgovora."Šta je njima vrednije od zajedničke kandidature?", zapitao je Jovanović. On je izrazio očekivanje da to neće biti konačna odluka Jankovića i Jeremića.

Lider LDP kaže i da se on neće kandidovati na predsedničkim izborima ukoliko se po tom pitanju ne postigne dogovor i da je spreman da u tom slučaju da razgovara i podrži određenu politiku.

Jovanović je odgovarajući na pitanja novinara rekao da nije ništa sporno u tome što Vučić neće dati ostavku na mesto premijera dok traje kampanja za predsedničke izbore.Kada je reč o mogućnosti da se raspišu i vanredni parlamentarni izbori, Jovanović kaže da je protiv toga, pošto bi to bio veliki rizik za društvo.

"Vučić to razume, ali mi je žao što pojedini sebe hrabre iracionalnim zahtevom za raspisivanje izbora", naveo je Jovanović i dodao da LDP nema razloga da se oseća ugroženim ako bude vanrednih parlamentarnih izbora.On je dodao da je platio cenu zbog toga što je podržvao ono što je, prema njegovom mišljenju, Vučić dobro radio, ali i da je kritikovao ono što je loše.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Vesti 15.02

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić