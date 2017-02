DAČIĆEV IRONIČAN ODGOVOR ŠTIRU: Mnogo smo se potresli, udarac za našu diplomatiju

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ne prihvata rehabilitaciju ustaštva makar to značilo da sa Hrvatskom ne vodimo dijalog, poručivši da Hrvatska očigledno ne želi da se bavi diplomatijom, već stvaranjem problema.

Upitan o izjavi šefa diplomatije Hrvatske Davora Štira i otkazivanja bilateralnog susreta, Dačić je na konferenciji za novinare u ironičnom tonu poručio da smo se "veoma rastužili" što su oni otkazali bilateralni susret, te da veruje da je "cela Srbija potresena zbog toga".

"To je toliko veliki udarac za našu diplomatija da ne znam kako ćemo to preživeti. Šta oni zamišljaju? Oni očigledno ne žele da se bave diplmatijom i rešavanjem problema, oni žele da stvaraju probleme. Neka stvaraju probleme, ja nisam taj koji će ćutati na rehabilitaciju ustaštva, fašizma, nacizam", kaže Dačić.

Dačić kaže da mi ne možemo da pristanemo na rehabilitaciju ustaštva pa makar nam cena bila toliko visoka da oni neće ni da se sretnu s nama.

Upitao je i da li to Hrvatska očekuje da će neko u Srbiji da hvali Alojzija Stepinca i ustaški pokret iz Drugog svetskog rata, te naveo da Hrvatska može da diže spomenike i Paveliću i Hitleru.

"Ali neće značiti da ćemo mi to opravdavati, zbog toga da bismo sa njima vodili dijalog, da treba da pljunemo na sopstvenu istoriju", rekao je šef srpske diplomatije.

Dodao je da njemu ne smeta to što je Štir unuk pukovnika ustaške vojske, što je njegov deda proglašen za ratnog zločinca, što je njegov deda bio pomoćnik Maksa Luburića, za koga se navodi da je najveći zločinac koji je komandovao Jasenovcem.Ali, kako kaže, smeta mu što je Štirova državna sekratarka rođena sestra ustaškog teroriste koji je oteo avion 1976. na letu iz Njujorka do Čikaga i za to osuđen na 30 godina zatvora."Što oni ne postave pitanje kako je moguće da smo mi svih ovih godina dobro sarađivali sa Hrvatskom, sve dok nisu počeli da veličaju ustaški pokret", navodi Dačić.

