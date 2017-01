MINJA MILETIĆ ZA KURIR: Jedva čekam da propitujem predsedničke kandidate

Minja Miletić, urednica jutarnjeg programa televizije N1, u intervjuu za Kurir kaže da ne oseća nikakvu odgovornost što je posle gostovanja u njenoj emisiji Miša Vacić, tada savetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, dobio otkaz.



Da li vam je žao sto ste Mišu Vacića ostavili bez hleba?

- Mišu Vacića otpustio je onaj ko ga je i zaposlio, tako da kao što posao nije dobio od mene i N1 televizije, nismo mi mogli ni da mu ga oduzmemo. Moj jedini zadatak tog jutra je bio da pokušam da dobijem odgovore na pitanja koja su interesovala javnost. Taj intervju se nije ni po čemu razlikovao od bilo kog drugog koji radim svakoga dana. Za svaki razgovor se spreman na isti način, ne praveći razliku među gostima, vodeći se pravilom da pitam ono što bi na mom mestu pitao svaki građanin samo da ima tu priliku.



http://chats.viber.com/kurir

Da li ste se čuli s njim posle gostovanja? Ukoliko jeste, šta vam je rekao?- Nazvao me je da mi kaže da je dobio otkaz. Imali smo veoma korektan razgovor, u kojem je želeo da mi objasni ko stoji iza njegove smene i kulturno se zahvalio na gostovanju.Na društvenim mrežama se šale - ko kod vas dođe u emisiju, ne gine mu otkaz. Da li posle Vacićevog gostovanja i fame koja se stvorila imate problem da ubedite gosta da vam dođe?- Videla sam da je razgovor s Vacićem bio povod za brojne šale, ali zaista nisam primetila da se nakon toga bilo ko drugačije odnosi prema mom pozivu da gostuje u „Novom danu“.Koga biste voleli da ugostite, da li postoji sagovornik koga već izvesno vreme pokušavate da dovedete u emisiju?- Dugo radim ovaj posao tako da nemam listu onih do kojih još uvek nisam uspela da dođem. Radujem se predsedničkoj kampanji i razgovorima s kandidatima, ali ipak najviše volim da intervjuišem ljude kao što su Dejan Mijač, prof. Vladimir Kostić, Miki Manojlović ili Rade Šerbedžija, jer u razgovoru s takvim ljudima tražim odgovore na neka svoja pitanja i lične dileme.Hajde, rešite misteriju - zašto gosti N1 ne dobijaju vodu? Zašto ih smorite žeđu?- Jasno mi je da će me moja reakcija dugo progoniti, ali obično gosti dobiju vodu, samo nam se u slučaju Vacića desio propust. U trenutku kad je tražio vodu, bila sam fokusirana na dobijanje odgovora i moram priznati da mi nije delovao kao neko ko će dehidrirati.

Autor: Foto: Printscreen YouTube,Foto: Zorana Jevtić