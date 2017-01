PRVI INTERVJU MIŠE VACIĆA POSLE OTKAZA: Đurić me je izdao, a nikakvo obrazloženje za to nisam dobio Politika 18:10, 24.01.2017. 2

Vacićeva pretpostavka je da je najverovatnije dobio otkaz zbog jutrošnjeg gostovanja na TV N1.

- Stvarno sam dobio otkaz. Samo me je sačekalo rešenje o raskidu ugovora na stolu. Nisam dobio obrazloženje, samo poziv da dođem u kancelariju - rekao je Vacić za TV Prvu.

Kazao je i da je svoje radne zadatke obavljao na najbolji mogući način.



- Draže mi je da dobijem ovo rešenje, nego da trpim tiraniju i zulum, naročito ne nekog činovnika. Ne želim da se pravi sapunica od našeg odnosa. Od ljudi očekujem samo da drže reč - rekao je Vacić.



Vacić, inače nekadašnji lider ultradesničarske organizacije 1389, koji je i osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu zbog diskriminacije, kaže da je sa Đurićem trebalo da deli humanitarne paketiće za Božić, kao i da je očekivao od njega zaštitu nakon "medijskog linča".



- Ta hajka je dovela do velikih problema, a Đurić je obećao da će se zajedno pojaviti u javnosti - kazao je on.

Kako je naveo, Đurić je sve to mogao da reši, ali je umesto toga pod pritiskom medija "izneo konstataciju da je sve to izmišljotina".

- Trebalo je da kaže "Da, Miša Vacić radi, to je to, sledeće pitanje". Mi smo imali odličan odnos, meni ovo sve deluje kao da šiptarski lobi pred novu rundu pregovora igra na srpsku neslogu. Ništa nije slučajno, a nezdravo je da pričamo preko saopštenja i emisija, umesto lično. Nisam ja taj koji je rekao jedno pa drugo, on se uplašio da kaže da ja radim kod njega - rekao je Vacić.

Ishitren čin jednog činovnika

Vacić je naveo i da on radi u interesu države Srbije, i da je u Kancelariji za KiM radio na najbolji način.

- Nemam problem sa Vladom Srbije, imam veliko poverenje u nju, ne mislim da ona ima veze sa ovim, već je ovo ishitreni čin jednog činovnika, koji se nije najbolje snašao. Sigurno neću u opoziciju zbog ovog sramnog čina, ali ću prema ljudima koji su mi zaboli nož u leđa redefinisati odnos - rekao je Vacić.

