NE DA(VI)MO BEOGRAD: Podrška Saši Jankoviću ako se kandiduje za predsednika

"Ukoliko želimo da živimo u demokratskom društvu, potrebno je uspostaviti funkcionalne demokratske institucije, vladavinu prava i pravnu državu, nasuprot vladavini javnih funkcionera koji sebe postavljaju iznad zakona, a deluju mimo zakona. Saša Janković je svojim radom pokazao da poštuje ova načela, i zbog toga ga podržavamo u kandidaturi za predsednika Srbije", navodi se u saopštenju.

Inicijativa ističe da je Janković stao u odbranu prava, sloboda i dostojanstva gradjana, i da je tražio način da se sistemski isprave nepravilnosti u funkcionisanju izvršnih i upravnih organa vlasti.

"Podsećamo da je Zaštitnik gradjana utvrdio i s razlogom obelodanio javnosti da je beogradska policija saučestvovala i stala na stranu kriminalne grupe koja je u noći izmedju 24. i 25. aprila 2016. godine, lišila slobode i ugrozila bezbednost gradjana i srušila objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali", piše u saopštenju.

Inicijativa "Ne da(vi)mo Beograd" je navela da bi Janković na mestu predsednika Srbije doprineo razvoju demokratskog društva u kojem se poštuju slobode i prava gradjana, kao i sprečavanju samovolje i instrumentalizacije institucija sistema u korist ljudi bliskih vlasti.

"Od njega očekujemo i da sprovodi politiku koja u prvi plan stavlja interese svih gradjana, a pogotovo gradjana koji su u nezavidnom materijalnom položaju, nasuprot interesa postojeće ekonomsko-političke elite", ukazuje se u saopštenju.

Ocenjuje se da je preduslov za poboljšanje života u Srbiji da se znatno smanje ekonomske nejednakosti u društvu, ojačaju i zaštite socio-ekonomska i radnička prava, spreči dalja privatizacija javnih resursa, a uveća skup javnih dobara dostupnih svima.

"Izmedju ostalog, to podrazumeva da se ponovo uspostavi kvalitetno i svima dostupno zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita. To podrazumeva i da se ispravi nepravda koja je privatizacijama i kriminalnim radnjama naneta radnicima. To znači i da pravi kriminalci koji imaju potporu države moraju završiti u zatvoru, a da se mora zaustaviti politika kojom se sve privatizuje, gura na tržište, deli gradjane na one koji žive u luksuzu i one koji nemaju ništa", piše u saopštenju.

