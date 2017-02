PATOLOG DR ZORAN STANKOVIĆ: Najsuroviji u ratu kasnije su slobodni ljudi

Stanković je rekao da je u proteklom periodu intenzivno pratio šta se dešavalo u slučaju Haradinaja i kakva je dokumentacija dostavljena svim međunarodnim institucijama, posebno Haškom tribunalu, te je, kako kaže, neozbiljno da on do sada nije odgovarao ni za šta.

On kaže da danas ukoliko hoćete nekoga da izručite za krivična dela i nasilje, morate da budete drugačije organizovani i motivisani. "Vidimo da ovde imate veliki broj ljudi koji govore o njegovim zločinima. Nisam video nikoga u Francuskoj od naših zvaničnih organa da to govore. U Francuskoj je trebalo da pokažu sve zločine ili dobar deo zločina koje je on počinio na KiM", rekao je Stanković.

On je pokazao slike majke i ćerke koje su bili lojalni građani Srbije, a koje su likvidirane na najmonstruozniji način u Suvoj reci, ćerka je prethodno i silovana. "Malo je smešno kada neko izađe i kaže da formiramo komisiju da prikupimo dokaze. Pripadnici Bezbednosno informativne agencije preneli su više od 200 registara sa dokazima o zločinima na KiM", naglasio je Stanković.

