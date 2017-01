SAMANTA PAUER: Greše oni na Balkanu koji dugoročno računaju na Putinovu snagu i podršku

Ona je izrazila nadu kako će novi američki predsednik Donald Tramp uvideti da nema mnogo osnove da Rusiju i njenog lidera Vladimira Putina povezuje s istinskim vrednostima iza kojih decenijama stoji SAD.U intervjuu sarajevskom "Dnevnom avazu", Pauerova, koja je u UN-u zastupala interese SAD u predsedničkom mandatu Baraka Obame, kaže da je očigledno da Putinova Rusija planira geostrateški prodor na Balkanu rekavši da na duge staze taj plan neće uspeti, o čemu bi trebalo dobro da razmisle i političari poput Milorada Dodika koji se oslanjaju na Moskvu u svom delovanju.

Foto: FoNet/AP

Po njenoj oceni, Dodik i njemu slični opasno greše kada računaju na "Putinove mišiće", jer Rusija takvu trku u pokazivanju moći jednostavno ne može ekonomski izdržati.

"Želela bih da upozorim sve te nacionaliste, sve one koji planiraju jednu vrstu ekskluzivnosti u vladanju, one koji visoko ističu svoju etničku pripadnost ili svoju religiju računajući uz to na Putina i misleći da se on uzdiže i da je on 'veliki vođa' kojeg treba podržati: oni treba da gledaju unapred na ekonomske činjenice i shvatiti gde će se to kretanje završiti. To se neće završiti dobro", kazala je Pauerova.

Pauerova, koja ima neposredno novinarsko iskustvo s Balkana kada je, kao izveštač sa terena pratila ratove na području bivše Jugoslavije, rekla je da je nametanje američkih sankcija Dodiku zbog njegovih secesionističkih istupa i delovanja bilo potpuno ispravno.

Foto: AP

Izrazila je nadu da će prave procene, zasnovane na činjenicama, dovesti do toga da i predsednik Tramp prema Rusiji zauzme realan stav uprkos "zbunjujućim ljubaznim izjavama" o Putinu.

"Činjenice su da je predsednik Putin ubijao svoje političke oponente, proganjao novinare, prisvojio deo Ukrajine i podržao vladu u Siriji koja je plinom potrovala svoje ljude. Nema dakle puno toga u Putinovoj biografiji što promoviše američke interese ili američke vrednosti", kazala je Pauerova poručivši da je stoga važno da Tramp u odnosu prema Rusiji nastupa načelno, ne zaboravljajući, na primer, šta je Rusija napravila u Siriji.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG