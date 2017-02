VESNA PEŠIĆ OŠTRA: Čedo, ti si džiber i alav si na lovu!

Nekadašnja funkcionerka LDP Vesna Pešić osula je paljbu po svom bivšem stranačkom šefu Čedomiru Jovanoviću nazvavši ga na Tviteru ni manje ni više nego „džiberom“ koji je „alav na lovu“! Ona je potom dodala i da ju je stid što je „ušla u njegovo kolo“.



Pešićeva je ovaj komentar napisala nakon duže polemike s članom glavnog odbora LDP Dankom Runićem na ovoj društvenoj mreži.

- A ja sam oduvek znala koji je džiber alav na lovu vaš lider, pa sam čak ušla u to njegovo kolo. Toga se stidim najviše - napisala je Pešićeva odgovor na Runićev komentar da nije „mogao da veruje da će neko ko je vodio Građanski savez Srbije pozivati da se glasa za četničkog vojvodu, pa se i to desilo“.



Ovo nije prvi put da Pešićeva napada Jovanovića preko društvenih mreža.



Ona je nakon jedne izjave Marijana Rističevića u Narodnoj skupštini na Tviteru takođe okačila komentar.

- Koji je mangup Čeda. On napada opoziciju. Brani Marijana Rističevića - napisala je Pešićeva, koja je bila potresena što lider LDP nije stao na stranu opozicije.



Jovanović juče nije komentarisao uvrede bivše stranačke koleginice.



