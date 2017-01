VUČIĆ: Priznanje Kosova? Taj film nećete gledati

Uoči nastavka dijaloga između Beograda i Prištine, koji je otpočeo juče po podne u Briselu, na najvišem državnom nivou i pod budnim okom visoke predstavnice EU Federike Mogerini, premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno je stavio do znanja da priznavanje Kosova neće biti tema.



On je naglasio da je upotreba oružja na severu Kosova važnije pitanje.

- Idemo na otvoren razgovor, ali da razgovaramo o priznanju Kosova i o tome da je dozvoljen ratni zločin, taj film nećete gledati. O tome neću da razgovaram - rekao je Vučić i dodao da je bolje da prištinska strana kaže da neće da razgovara nego da izmišlja teme o kojima se neće razgovarati.



Na pitanje šta će uraditi ako predsednik Kosova Hašim Tači u pregovorima zatraži priznavanje Kosova, kako je prethodno najavljeno, Vučić je rekao:

- Kažete im: „Aj sad popijte još jednu kafu, polijte se vodom i sad od početka nešto o čemu možemo da razgovaramo. Pustite ih malo. Ima tamo u blizini da se umijete... Imamo važnijih tema, a to su upotreba oružja i oruđa“.



Ministar rada i zapošljavanja Aleksandar Vulin ističe da je vreme da Tači i OVK odgovaraju.

- Tačiju se ne sme dopustiti da uvredljivim izjavama i šibicarskim trikovima prekine dijalog Beograda i Prištine. Vreme je da on i OVK odgovaraju za svaki zločin, za svakog ubijenog i svakog nestalog - rekao je Vulin i dodao da Tači, svaki put kad se uplaši pregovora, kaže nešto što treba da prekine razgovore.

- Tači zna da Srbija neće priznati KiM, kao što zna da Priština neće moći da izbegne formiranje ZSO - rekao je Vulin.



Podsetimo, Tači je najavio da će tokom dijaloga koji je počeo juče u Briselu tražiti od Srbije povlačenje svih međunarodnih naloga za hapšenje bivših pripadnika OVK i najavio da Kosovo „čekaju teški dani“ u odnosima sa Srbijom.

- Sad je potrebna politička i građanska mobilizacija u suprotstavljanju pritiscima koje čini Srbija. Čekaju nas teški dani u odnosima sa Srbijom - izjavio je Tači uoči nastavka pregovora.

Isa Mustafa

DIJALOG NEMA ALTERNATIVU



Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da dijalog nema alternativu i da će sastanak s predstavnicima Srbije u Briselu biti početak konačne faze dijaloga o normalizaciji odnosa.

- U poslednje vreme Srbija je sistematski delovala kako bi se destabilizovalo stanje na Kosovu, direktno ili putem paralelnih srpskih struktura - rekao je Mustafa.

Autor: Fonet,AP,Foto: Zorana Jevtić