UŽAS KOD KURŠUMLIJE, OTELILO SE DVOGLAVO TELE Domaćin u šoku: Strah me i dalje ne pušta!

U selu Visoka, kod Kuršumlije, u domaćinstvu Milosava Perovića, noćas je krava otelila tele sa dve glave. Tele je živelo sat vremena, a Perovići su još uvek u šoku zbog nesvakidašnje prinove.

Milosav Perović je rekao da je njegova krava simentalske rase sinoć počela da se teli i da je odmah primetio da nešto nije u redu, pa je u pomoć pozvao vetrinare iz Kuršumlije.

"Kada je veterinar otelio kravu i izneo tele, na njegovom telu su stajale dve glave, iste veličine, sa ušima, očima. Spustio ga je na slamu pored krave. Obe glave su gledale i jezicima počele da oblizuju sluz na njuškama i nozdrvama. Obuzeo me je neopisiv strah, koji me i dalje ne pušta, posle sat vremena je uginulo", rekao je Perović (65).

Perović je inače, još kao srednjoškolac, počeo da se bavi storčarstvom. Uvek je imao više krava i drugih domaćih životinja. On je naveo da nikada nije pozvao veterinara prilikom teljenja krava i da je to uvek uspešno sam radio.

Njegove kvalitetne krave simentalske rase vrlo često su telile blizance.

"Ili su se krave same telile, zdrave i prave, nikada im nije bila potrebna intervencija. I ova krava se više puta telila sama. Parila se prirodnim putem, sa bikom iste rase. Šta se ovo desilo, ja nemam objašnjenje, zatečen sam i veoma uplašen", rekao je Perović.

Veterinar Goran Sudimac, koji je otelio Perovićevu kravu, iz veterinarske stanice u Kuršumliji, kaže da je ovo prvi slučaj da se oteli dvoglavo tele, ali da se veoma često dešava radjanje mladunaca drugih domaćih životinja s različitim deformitetima.

"Na teritoriji opštine Kuršumlija je to naročito izraženo u proteklih deset godna. Radjaju se životinje sa svakakvim deformitetima. Skoro smo u jedniom selu otelili tele sa osam nogu, četiri zadnje i četiri prednje, zatim tele bez rebara i drugim deformitetima", rekao je Sudimac.

On smatra da do deformiteta teleta u domaćinstvu ; Perovića nije došlo genetskim putem.

"Moguće je da u spermografiji bude neki procenat deformiteta spermatozoida ili da jajna ćelija ne bude razvijena do kraja. Takodje, u razvoju embriona može doći do deformiteta i da to bude razlog da ovo tele ima dve glave", kazao je Sudimac.

Zbog iznemoglosti i teškog teljenja, krava simentalka u domaćinstvu Perovića je pod nadozorom veterinara iz Kuršumlije.

