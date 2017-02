45 DANA BEZ KAPI VODE NA PEŠTERU: Pate ljudi, stoka skapava

Muče se čeljad, muči se stoka! Po dva srca da imamo, ovo je teško izdržati! Na minus 20 ili 30 stepeni žedni, topimo sneg da stoka ne poskapa.



Ovako Šefket Vatić, domaćin iz sela Bioc, dvadesetak kilometara od Sjenice, opisuje situaciju u kojoj su i on i desetine njegovih komšija iz sela na Pešterskoj visoravni.



Već mesec i po dana, po nesnosnim mrazevima, iz vodovoda do gorštaka ne dolazi ni kap vode. Domaćini ili tope sneg ili vodu voze iz okolnih sela.

- Naspemo vodu u burad, ona zaledi. Tri traktora imam, ni to ne vredi, jer na mrazevima teško ih je upaliti. Živimo kao u 19. veku - kaže Enver Dacić, domaćin iz Bioca.



Mujović

REŠAVENJE NA PROLEĆE



I pored više pokušaja, juče nismo uspeli da čujemo Mehmeda Mujovića, direktora JKP „Pešterski vodovod“. On je pre nekoliko dana izjavio da su glavni problemi ostali, a trajnije rešenje problema može se očekivati tek na proleće.

- Mreža je dotrajala, građena je pre 40 godina od azbestnih cevi. Jedni su ovih dana žedni, drugi vodu rasipaju.

On u štalama i torovima ima više od 300 ovaca, 20 grla krupne stoke. Dnevno mu treba barem dve i po tone vode samo da stoka utoli žeđ.- Sramota je ovo što rade od nas. Za ovo direktno krivim predsednike opština Sjenica i Tutin, one koji gazduju pešterskim vodovodom. Pričaju da su se cevi zaledile, to nije istina, radi se o čistom javašluku - kaže Enver.U desetak domova u Biocu žedno je više od 3.000 ovaca, kao i 100 grla krupne stoke.- Imam 77 godina i ovakav jad nisam doživio, da pod stare dane moramo odavde da selimo- kaže Enverov otac Jusuf. I njegov komšija Dragan Balšić, koji ima stado od 150 ovaca, kaže da je javašluk u upravljanju vodovodom glavni krivac za nestašicu vode.- Napolju po strahovitoj hladnoći topimo vodu. Postaje neizdrživo. Kako da okupam decu, ne mogu prljave da ih šaljem u školu - kaže Draganova supruga Marta.Do Šefka Vatića gotovo dva meseca nije stigla kap vode.- Ovo više nije život. Vapimo za pomoći, kukamo, molimo, kad u gradovima nestane vode na dva sata, svi su na nogama, za nas pomoći nema dva meseca, pa valjda smo i mi ljudi - kaže Šefko.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Pešterska visoravan: Selo Krajinovići na -26

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zoran Šaponjić