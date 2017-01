DONETA ODLUKA: Ledolomac Greben kreće u razbijanje leda kod Đerdapa

Zbog talasa hladnog vremena i formiranja leda na vodotokovima na sastanku ministra Branislava Nedimovića i predstavnika nadležnih institucija doneta je odluka da se pokrene ledolomac.

Prema najavljenoj prognozi u naredna dva dana se očekuje formiranje dodatnih površina pod ledom i povećanje debljine leda, a u nastavku usled povoljnijih stabilnih vremenskih uslova neće doći do bitnije promene režima leda.Tokom sastanka je razmotrena trenutna meteorološka i hidrološka situacija i prognoza za narednih sedam dana, kao i stanje na vodotokovima sa aspekta pokrivenosti ledom i aktivnosti javnih vodoprivrednih preduzeća na odbrani od leda.

U saopštenju se navodi da je na Dunavu, od Bezdana do Zemuna, ploveći led, kod Pančeva i Velikog Gradišta je ledostaj, na Savi zbog niskog vodostaja priobalni i ploveći led, Tisa i banatski vodotoci su 100 odsto ledostaj, na Velikoj Moravi oko 60 odsto, a na Južnoj Moravi oko 40 odsto, dodaje se u saopštenju.Redovna odbrana od leda je proglašena na Dunavu od Mađarske granice do Bačke Palanke, kod Golupca i Velikog Gradišta, u Beogradu kod Zemuna i Novog Beograda, na Savi od granice sa Hrvatskom do Hrtkovaca, na slivu Save - Topčiderska reka, Pariguz, Kolubara sa Tamnavom, Peštan.

Vanredna odbrana od leda je proglašena na Velikoj Moravi u zoni i nizvodno od Ljubičevskog mosta, kod Smedereva i u zoni Žabarskog mosta, navodi se u saopštenju.

Stručno-operativnom sastanku sa Nedimovićem prisustvovali su predstavnici Republičke direkcije za vode, Sektora za vanredne situacije, Javnih vodoprivrednih preduzeća Srbijavode i Vode Vojvodine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, EPS Ogranak "Đerdap" i Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi".

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija FoNet,Foto: Tanjug Jaroslav Pap