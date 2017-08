ALEKSANDRA SIMIĆ ISKRENO: Svaki gost vidi voditelja ogoljenog, iako se mnogi pretvaraju da su nedodirljivi!

Kako postaviti prava novinarska pitanja, kako uraditi dobar intervju , zbog čega određene ostvarene i poznate ličnosti ipak pristaju da govore o sebi i onda kada to nije lako? Da li je odgovor u poverenju ka novinaru , u želji gostiju dobrih emisija da svojim iskustvom pomognu ljudima koji ih gledaju i slušaju ili je ključ za ovu tajnu negde sasvim drugde, otkriva voditeljka Aleksandra Simić.

Kroz jednostavna i nenametljiva pitanja neki autori uspevaju da od sagovornika čuju i više od željenog. Autorka emisije „Iskreno sa Aleksandrom Simić“ kaže da je upravo ta ista iskrenost vrlo važna ali su bitne i otvorenost, pristojnost i autentičnost.

foto: Promo

- Poštovanje i pristojnost u razgovoru, pre svega. Svaki gost, svaka osoba koja sedi prekoputa novinara vidi ga ogoljenog iako se mnogi voditelji zavaravaju da su nedodirljivi. I voditelj je izložen isto koliko i sagovornik. Sve se vidi, i sve se čuje. Samo pristojnost gosta loše voditelje spašava sramote. Nikada se voditelji i tv lica ne smeju opustiti i pomisliti da sve najbolje znaju i da nema mesta učenju. Tada su napravili prvi korak u provaliju. To je moje mišljenje i moj stav. Nikada nisam u studio ušla nepripremljena. I pored iskustva koje imam neretko se tresem u sebi ali znam da je to dobro jer sam budna i na putu ka dobrim rezultatima - iskrena je Aleksandra Simić.

foto: Promo

Kroz ovaj drugačiji intervju , kroz emisiju čiji je autor i voditelj, svoja svedočenja o životu i svoje nedaće ispričala su mnoga poštovana lica a sve sa ciljem da nam svima bude bolje. Da naučimo - kako kada nije lako?!

Željko Bebek bio je gost prve emisije, potom velika imena srpskog glumišta Branka Petrić, Predrag Ejdus, Irfan Mensur ,takođe i ljudi čijem se radu divimo poput Ljubivoja Ršumovića, Minje Subote, cenjeni i čitani pisci - Ljiljana Habjanović Đurović, Mira Bobić Mojsilović,mnogi pevači, kompozitori, sportisti....Još nekoliko emisija i broj gostiju će biti trocifren.

Govorili su i govore svi oni čije živote posmatramo a ne znamo kako im je bilo i jeste na životnom putu



- Nikada ne prelazim granicu dobrog ukusa. Nikada ne pitam više od one mere koju ocenim da sagovornik želi. Često se desi da kažu i više od očekivanog. Osećaju se komotno , neugroženo, slobodno . Govore ono što žele, i pomažu svojim iskustvom koliko mogu. Nijedan sagovonik nikada me nije kritikovao zbog nekog ličnog pitanja a događalo se da mi pred emisiju kažu da ne bi pričali o određenoj temi a zatim u toku razgovora sami otvore to polje. Mislim da se to zove poverenje i beskrajno sam svim gostima zahvalna na odgovorima, na otvorenosti i svojim istinama koje su izrekli - dodaje Aleksandra.

foto: Promo

Emisija „Iskreno sa Aleksandrom Simić“ ulazi u treću sezonu snimanja i emitovanja . Očekuju nas priče ljudi koji ne govore tako često u medijima, novi gosti sa novim životnim izazovima i odgovorima za sve nas. Dirljivi trenuci njihovih života ali tako slični našim iskustvima.

- Radosna sam i uzbuđena jer svaki novi intervju je nova priča, novi stepenik i nova lekcija i saznanje i u mom životu, Gledaoci hvale izbor gostiju, pronalaze vreme da čuju i vide ove intervjue , kažu da takvih intervjua trenutno nema na medijskom nebu a ja mogu samo da budem srećna što sam pronalazeći odgovore i za sebe, kroz ovaj koncept , pomogla i gledaocima - završava svoje utiske autorka emisije .

Tokom avgusta meseca gledaoci su imali priliku da pogledaju neke od najgledanijih intervjua i saberu svoje utiske do nekih skorih i novih priča u emisiji „Iskreno sa Aleksandrom Simić“ .

Kurir.rs/glossy