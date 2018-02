PREMIJERA 50 NIJANSI - OSLOBOĐENI: Posle seksa stiže i beba

Nakon ogromnog uspeha filmova iz 2015. i 2017, koji su zaradili preko 950 miliona dolara širom sveta, novi nastavak stiže pred Dan zaljubljenih.

- Kristijanova reakcija na Aninu trudnoću nije pozitivna. To je identično onome kako ne želite da vaši roditelji reaguju kada im saopštite da čekaju bebu. On se ne oseća spremno da postane otac.

U poziciji u kojoj se trenutno nalaze u svom životu, beba je poslednja stvar koju on želi. Dok se priseća svog odrastanja, on se pita zašto bi emotivno bio bolji od svojih roditelja, koji su prema njemu bili užasni. To je ono što ga najviše plaši - kaže Dornan, koga je proslavila uloga Greja.



Prvi nastavak „50 nijansi“ dobio je Zlatnu malinu za najgori film, a drugi je favorit na ovogodišnjoj dodeli, a hoće li treći deo bolje proći kod kritičara, znaćemo nakon što izađu prve ocene kritike.

