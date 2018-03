(FOTO) VODITELJKA SLAGALICE OTKRILA: Posle 25 godina stižu promene u popularni kviz!

Kviz "Slagalica" je već dugo prisutan na malim ekranima. Prva, tadašnja "Muzička slagalica" emitovana je 22. novembra 1993. godine. Ako je verovati prema fotografiji jedne od voditeljki, stižu promene u popularnu emisiju.

Kristina Radenković je na svom "Instagram" nalogu podelila fotografiju na kojoj se vidi da u ruci drži takozvane kju kards (kartice sa tekstom) na kojima je skočko, zaštitni znak emisije.

Veruje se da će najviše promena gledaoci imati prilike da vide u realizaciji same emisije jer se do sada voditeljke nisu služile ovim rekvizitima pa se pretpostavlja da će doći do određenih promena i u samoj režiji projekta.

Produkcija kviza krije da li će doći i do promene nekih igara ili će dobro poznati slovni, logički i matematički zadaci ostati isti.

