67. BERLINALE: Mađarima Medved, a Srbima opet ništa

Na završenom 67. Berlinalu Zlatni medved dodeljen je mađarskom ljubavnom filmu „O telu i duši“ rediteljke Ildike Enjedi.



Gran pri žirija dobio je francusko-senegalski reditelj Alen Gomis za dramu „Felicite“, a nagradu za režiju finski autor Aki Kaurismaki, čija je komedija „Na drugoj strani nade“ o aktuelnoj izbegličkoj krizi bila favorit za glavnu nagradu.



U konkurenciji je bilo ukupno 18 filmova, a srpsko ostvarenje „Rekvijem za gospodu J.“ scenariste i reditelja Bojana Vuletića, s Mirjanom Karanović u naslovnoj ulozi, prikazano je u programu „Panorama specijal“. Domaća publika će ga videti na 45. Festu.



Nagradu za razvoj filmskih projekata dobio je Vladimir Perišić iz Srbije, koji je osvojio nagradu Arte u iznosu od 6.000 evra za francusko-srpsku koprodukciju „Izgubljena zemlja“.



Najbolji scenario ima čileanski film „Fantastična žena“ Sebastijana Lelioa o transrodnoj osobi, koji je osvojio i nagradu Tedi za najbolji LGBT igrani film.



Srebrnog medveda za najbolju glumicu dobila je Kim Minhee za ulogu u južnokorejskom filmu „On the Beach at Night Alone“, a za najboljeg glumca proglašen je Georg Fridrih iz Austrije, za ulogu u filmu „Sjajne noći“.



Berlinski festival, čiji budžet prelazi 25 miliona evra, tradicionalno je protekao i u kritičkom duhu o aktuelnoj političkoj situaciji, a posebno je na meti bio novi američki predsednik Donald Tramp, koga je prozvao Ričard Gir.



Mirjana Karanović branila je boje srpske kinematografije

