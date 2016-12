(FOTO) OGLASIO SE PARTNER POP LEGENDE: Pronašao sam Majkla Džordža MRTVOG U KREVETU!

Favaz je sa Majklom bio u vezi od 2012. godine, a na Tviteru je otkrio da je on pronašao telo pokojne pop zvezde.

"Ovaj Božić nikada neću zaboraviti. Pronašao sam svog partnera mrtvog u krevetu... Nikada nećeš prestati da mi nedostaješ", napisao je Faviz. Brojni pratioci i fanovi pružili su mu podršku.

"Ovo je veliki gubitak. Budi jak. Uz tebe smo..." samo su neki od komentara koji su se našli ispod tvita.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx