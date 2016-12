U 54. GODINI: Preminuo Džordž Majkl

Kako BBC prenosi Majkl je umro u svom domu u Londonu na veliki hrišćanski praznik.

"S velikom tugom i bolom potvrđujemo da je naš voljeni sin, brat i prijatelj Džordž preminuo u svom domu tokom božićnih praznika. U ovom teškom trenutku, porodici je najvažnije da sačuva privatnost, koja neće u ovom trenutku više davati izjave na ovu temu", stoji u izjavi koju je objavio agent pevača.

Džordž Majkl rođen je kao Jorgos Kirjakos Panajotu u Londonu 1963. godine, a karijeru je otpočeo sa 18 godina u duetu Wham! sa Endruom Ridžlijem. Tri godine nakon debija, bend je izdao svoj drugi album "Make It Big" koji je zabeležio šestostruki platinasti tiraž u SAD i koji je lansirao dvojac u sam vrh pop muzike pesmama Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom i Carless Whisper. Bio je pevač, kompozitor, kao i osvajač dve Gremi nagrade.

Osamdesete su mu protekle u znaku seksa i zgodnih lepotica, a onda su usledile glasine da je u stvari gej. Bio je to šok kako za njegove obožavateljke, tako i za bivše ljubavnice i devojke. Ta vest, međutim, izazvala je talas oduševljenja među homoseksualcima. Dok su žene žalile, muškarci su slavili. Oni strejt zbog toga što njihove devojke više neće maštati o njemu, a oni gej zbog toga što je njihov san postao stvarnost.

Podsetimo, Džordž Majkl priznao da je bio u paklu droge. Pevač je bio i osuđen zbog vožnje pod uticajem kanabisa, zbog čega je četiri nedelje proveo u zatvoru.

"Znam da sam zaslužio da budem tamo. Bio sam oduševljen ljubavlju i podrškom koju su mi pokazali fanovi. Ispostavilo se da je lakše nego što sam očekivao", rekao je Majkl tada priznajući da je bio svestan opasnosti u kojoj se našao.

"Droga me je skoro ubila. Na podsvesnom nivou, bilo je vrlo zastrašujuće i nikada se neću osećati sasvim bezbedno u životu", pričao je pokojni pevač.

