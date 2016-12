(VIDEO) TVOJA MUZIKA ĆE ŽIVETI ZAUVEK: 10 pesama Džordža Majkla koje smo OBOŽAVALI

Karijeru je započeo sa 18 godina u duetu Wham! sa Endruom Ridžlijem. Tri godine nakon debija, bend je izdao svoj drugi album "Make It Big" koji je zabeležio šestostruki platinasti tiraž u SAD i koji je lansirao dvojac u sam vrh pop muzike pesmama "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom" i "Carless Whisper".

Bio je pevač, kompozitor, kao i osvajač dve Gremi nagrade.

Poslušajte njegove velike hitove:

1. "One more time"

2. "Last Christmas"

3. "A different corner"

4. "Jesus to a child"

5. "Too funky"

6. "Outside"

7. "Freedom!"

8. "Faith"

9. "Fastlove"

10."Wake Me Up Before You Go-Go

Autor: EPK,Foto: Profimedia