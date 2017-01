(FOTO) SVI ZNATE ŠTA ANĐELKA RADI ANDRIJI: A evo kako u stvari izgleda njen PRAVI MUŽ!

Iače, zahvaljujući Anđelkinim poslom, njen suprug često je prati na gradskim dešavanjima, pa je čest "gost" domaćih medija.

Foto Printscreen/Instagram

"Nisam pristalica njegovog promovisanja i to je nuspojava mog posla. Nažalost, s ovom novom generacijom tehnologije zaista ne možete da izbegnete takve stvari. Moj muž nije javna ličnost i niko od nas dvoje nema želju da on to postane. Dario je ponosan na mene i uspeh koji sam postigla, ali on je isto tako čovek koji ima svoje ime, prezime i veoma uspešnu karijeru. Mogu samo da kažem - svaka mu čast, kao i generalno svim partnerima javnih ličnosti koji treba da nose to breme, ali to je ljubav", rekla je ranije za Anđelka.

Foto Printscreen/Instagram

Njih dvoje su u leto 2016. proslavili pet godina braka.

"U principu, Dario i ja nastojimo da na neki način obeležimo svaki jubilej. Kada se osvrnem, pomislim: Bože, je li moguće da je već prošlo toliko godina, ali kada vratim film, vidim Jakšu koji ima četiri godine i shvatim da se zaista toliko toga izdešavalo. Ipak, sve mi deluje kao da smo na početku", rekla je tada Anđelka.

Foto Printscreen/Instagram

Bonus video:

(KURIR TV) CENTAR BEOGRADA: Slovenci se vesele uz kuvanu rakiju

Story