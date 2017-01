PREMIJERA NA KUSTENDORFU: Suze i ovacije za film Na mliječnom putu

- Izvinjavam se ako ste plakali previše. Iskustvo kakvo smo imali sa ovim filmom ne može da se meri ni sa jednim drugim jer je rađen po receptu iz prošlosti. Pravljen je jezikom sedamdesetih i osamdesetih, koji je univerzalni jezik koji se sada retko koristi - rekao je Kusturica i dodao:

- Možete da pretpostavite šta znači četiri godine čekati sunce u zemlji u kojoj ga nema često. Jedne godine u Trebinju ga nije ni bilo. Bitno mi je da je jezik prilagođen likovima i da smo pokazali tu lepotu Hercegovine.

Kusturica je uporedio svoj film sa „Ženom sa krajolikom“ Ivice Matića.- Glumci i grupa ljudi koja je radila na filmu dali su sto posto sebe. Smatram da se ovako nešto postiže samo samoubilačkim činom.On je zahvalio Slobodi Mićalović na izvanrednoj glumi i radu.- Zahvalan sam joj i što je s Monikom, ali i sa svim naturščicima, uključujući i mene, jer je sa mnom najveći problem bio, uspela u tome. Mogu ja da budem fotogeničan, ali sam se suočio s glumačkim neiskustvom. To je čovek koji je prosvirao sve moguće budžete, pa je morao da iz svog džepa da. Hvala bogu pa je bilo - kaže Kusturica.Sloba se nije ni trudila da sakrije emocije.- San svakog glumca koji želi da pomeri svoje granice jeste da radi s rediteljem poput profesora Kusturice. On nas, za razliku od mnogih drugih, ne stavlja u kalupe i ne drži se scenarija striktno, već dopušta da se scena spontano razvije - kazala je Sloba i dodala:- U Veneciji je akcenat na tome ko je čiju haljinu prošetao na crvenom tepihu, ko je s kim došao... To je više šou-biznis, ovo je prisnije i istinska umetnost.Posebno iskustvo, ali ne samo glumačko već, kako kaže, životno, nosi iz rada s Monikom Beluči:- Od Monike sam naučila da nemate predrasude prema novom licu. Ona je prema meni od početka imala poverenje, dala mi je sigurnost, osetila sam se dobro.

Za buduće ostvarenje nagrada Gordanu Mihiću

POČAST IDE ONIMA KOJI NISU S NAMA!



Posebnu zahvalnost i celokupno veče Kusturica je posvetio scenaristi Gordanu Mihiću i uručio mu tradicionalnu nagradu za buduće ostvarenje.

- Ovu nagradu i ovo veče, zapravo dane, posvećujem njemu, koji je jedan od najboljih scenarista u Evropi i koji sad ulazi u zrelu fazu. Nadamo se da će još bolje scenarije da napiše i želim da mu zahvalimo što je ugrađen u bedeme evropske i jugoslovenske kinematografije. Sleduje mu duborez, koji simboliše sledeće ostvarenje - rekao je Kusturica.



Mihić je zahvalio i ovom prilikom evocirao uspomene na drage kolege koje su napustile ovaj svet.

- Ova počast je njima koji više nisu sa nama i koji su uspeli da urade nešto što je u određenom trenutku bilo iznad svih očekivanja u zemlji koja nije pružala velike mogućnosti. Evo, dok sam gledao pre ovoga kako mladi umetnici posmatraju moj film „Vrane“, osetio sam veliku tugu što se ništa nije promenilo za skoro 50 godina, ali i veliko zadovoljstvo jer sam stekao novu duhovnu braću - rekao je scenarista.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović