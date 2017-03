SVE JE DETALJNO OPISALA: Evo kako su LOPOVI MUČILI Kim Kardašijan tokom PLJAČKE u Parizu!

Kim je otkrila da je bila ubeđena da neće doživeti novi dan.

"Mislim da su me stalno pratili. Znali su tačno kad ću biti sama", rekla je starleta, a potom opisala stravičan napad koji je doživela.

Foto: Profimedia

"Zgrabio me za noge, a ja ispod ogrtača nisam imala ništa. Povukao me na kraj kreveta i mislila sam da će me tad silovati. Mentalno sam se pripremila na to. Ipak, nije se desilo. Vezao mi je noge i uperio pištolj u glavu. Mislila sam da sam gotova. Uhvatila sam sebe da razmišljam kako se nadam da ćeš moći normalno da živiš nakon što vidiš moje telo. Bila sam ubeđena da nema šanse da se izvučem", ispričala je Kim.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir TV: Gde su i šta rade zaboravljene rijaliti zvezde?

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Profimedia