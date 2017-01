TIHOMIR STANIĆ ZA KURIR: Svi veliki umetnici sumnjaju u sebe!

Tihomir Stanić imao je godinu za pamćenje. Glumac je zablistao u popularnoj seriji „Ubice mog oca“ kao šef policije Marjanović, umešan u ubistvo svog kolege Mileta Jakovljevića, njegovog bivšeg prijatelja i oca mlađeg kolege Aleksandra, koga igra Vuk Kostić, kao i Milice Despotović.



U novogodišnjem intervju za Kurir on otkriva zašto je tokom snimanja sumnjao u sebe, kako će proslaviti praznike i da li će u 2017. raditi na proširenju porodice.



Kako se u porodici Stanić čeka Nova godina?

- Kod kuće s decom i prijateljima, a sutradan u podne ide se u Atelje 212, pa u „Srpsku kafanu“. I tako već godinama.



Šta ste kao mali želeli da dobijete od Deda Mraza ili za Božić, a nikad vam se želja nije ispunila?

- Imam utisak da su mi se sve želje uvek ispunjavale. Možda to i nije tačno, ali takav mi je utisak.



Po čemu pamtite proslave praznika iz svog detinjstva? Koji doček vam je ostao u posebno lepom sećanju?

- Pamtim kad smo, iako smo živeli na selu, okruženi šumom, dobili veštačku plastičnu jelku... Bili smo presrećni... Kao da je naša mama već tada imala ekološku svest. Bila je mala ta jelka, ali lepo smo je kitili.



Šta je po vašem mišljenju obeležilo godinu iza nas? Da li je to serija „Ubice mog oca“?

- Mnogo sam se obradovao kad je Bob Dilan dobio Nobelovu nagradu. A o seriji ljudi pričaju jer je jedna od retkih koja mora pažljivo da se gleda zbog dobrog zapleta. Trud uložen u gledanje pojačava percepciju. I objektivno je dobra ta naša serija, u mnogim segmentima. Drugačija od mnogih na koje smo navikavali publiku potcenjujući je.



Da li Lečiću pokažete srednji pst u šali kada ga sretnete? On vam je bio glavni konkurent za ulogu inspektora.

- Nikome ne pokazujem srednji prst, pa ni svom dragom prijatelju. Glumac uvek odigra uloge koje su bile njegove. Sve druge, koje igraju drugi, ma koliko ih želeo, nisu uloge tog glumca, već tih koji ih igraju. To sam davno naučio.



Hoće li inspektor Marjanović preživeti?

- Živeće večno. Bar u sećanjima onih koji su ga voleli. Ili u fasciklama i fiokama. Videćemo.



Producent je najavio svetske zvezde u novoj sezoni. Koga biste voleli da imate kao partnera ili partnerku?

- Ja sam ponovo strasno zavoleo svoj glumački poziv. Radujem se svakom partneru. Bez razlike. Ako smo zajedno u kadru, tu nam je, dakle, i mesto.



Ko vam je omiljena partnerka iz serije?

- Ona to zna. Nametnula je da mi postavite ovo pitanje (smeh).

Uloge koje Tika posebno voli Sumnjali ste u sebe tokom snimanja i niste bili zadovoljni sobom.

- Svi veliki umetnici sumnjaju u sebe.



Da li planirate treće dete? Na nešto slično odlučila se i Monika Beluči.

- Nek joj je sa srećom. Nemam takve planove.



Kakvi izazovi nas kao zemlju čekaju? Da li nas čeka bolja godina za kulturu?

- Nisam baš siguran da mi imamo definisanu zemlju i državu. Bez obzira na to, ja sam optimista. Opstale su bez krova, vekovima na kiši, snegu, vetru, pripeci i jari mnoge freske na našim manastirima. Opstala je pod vekovnim ropstvom naša epska poezija. Opstala je pod bombama naša umetnost. Opstaćemo i mi jer shvatamo da od države ničemu dobrom ne treba da se nadamo, već da ono što je u nama dobro treba da podelimo sa onima koji to prepoznaju. Ima nas dovoljno dobrih, ma koliko vlast i mediji tvrdili suprotno.



Popularnost pod stare dane

SAD ME TEK PREPOZNAJU NA ULICI



Da li ste popularniji danas zbog Marjanovića nego nekad kao kralj Aleksandar Obrenović?

- Kao Obrenovića ljudi me nisu prepoznavali na ulici zbog maske. Čak sam ponedeljkom razgovarao u trolejbusu s putnicima o seriji a da nisu prepoznavali da govorimo o meni. To me je zabavljalo. Sad sam već u godinama kad se dobro nosim s tom popularnošću. I prija mi. Drago mi je i zbog mene lično i zbog onih koji su mi poverili tu ulogu.

Omiljene uloge

JEDAN JE KRALJ ALEKSANDAR



Glumili ste najviše istorijskih ličnosti - Zmaja, Crnjanskog, Andrića... Koja uloga vam je najdraža?

- Ipak nesrećni kralj Aleksandar, kao i nepopravljivi Anđelko iz filma „Falsifikator“, koji je, uz sve otklone koje smo pravili u filmu, zapravo moj otac Nedeljko Stanić. Veliki i plemeniti seoski učitelj koga njegovi đaci još uvek pamte po ljubavi koju je imao prema svom pozivu, prosveti, obrazovanju i deci.

Autor: Ljubomir Radanov,Foto: Marina Lopičić