SAMO ODABRANI IMAJU OVE LINIJE NA ZGLOBU: Otkrijte da li ih vi imate i šta to znači...

Hiromantija (čitanje iz ruku ili dlanova) je drevna veština koja je pre više stotina godina nastala u Indiji. Nastala je iz hinduističke astrologije.

Čitanje iz dlana je naširoko poznata metoda određivanja nečijeg karaktera, zdravlja, sreće... Ali, za brojanje linija na ručnom zglobu zna mali broj ljudi.

U obzir se uzima broj linija i njihov izgled. Linije se broje od dlana prema podlaktici i svaka ima svoje značenje, a otkrivaju i koliko bi neko mogao da živi.

1. linija - zdravlje

Za ovu liniju stručnjaci kažu da je najvažnija. Ako je linija ravna i nema prekida, to pokazuje dobro zdravlje. Ako je tanka ili isprekidana, to može kod žena ukazivati na probleme s neplodnošću ili menstrualnim ciklusom. Kod muškaraca otkriva urinarne probleme ili one s prostatom, a ponekad i s plodnošću.

Dužina života - najmanje 23 do 28 godina.

2. linija - blagostanje

Ako je jaka i neisprekidana, to vam otkriva da ćete u životu biti dobro situirani, živećete komforno jer vam novca neće nedostajati. Ta linija označava i sreću u životu. Ukoliko je ta linija isprekidana, to može da znači da imate ili ćete imati finansijske poteškoće.

Dužina života - najmanje 46 do 56 godina života.

3. linija - uspeh

Kao i kod prethodnih linija, i ova mora biti jaka i bez prekida da bi to značilo kako ćete biti vrlo uspešni u životu, imati dobru karijeru i moguće je da ćete postati poznati po nečemu.

Dužina života - najmanje 69 do 84 godina.

4. linija - dug život



Ova linija je vrlo retka i nema je mnogo ljudi. Ako je imate, to pokazuje da ćete dugo živeti i imati mnogo potomaka. Ide li ta linija paralelno s trećom, to pokazuje da će uspeh u životu biti još intenzivniji.

Dužina života - više od 84 godine

