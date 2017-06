TOMISLAV JE GLUMIO LEŠA U NAJPOPULARNIJOJ SERIJI NA SVETU: Ima 23 godine, a ne sme da pije pivo bez lične karte!

Razlog zbog kog Tomislav Jurčec izgleda poput učenika osnovne škole je njegova hipofiza, žlezda koja nadzire i upravlja radom većine žlezda u telu.



"Dok će drugi ljudi biti oženjeni, imati decu, brinuti se oko bračnog života, ja ću onda tek tada biti u nekakvom svom potpunom potencijalu, što se tiče takvih stvari", govori Tomislav, koji ima 23 godine, a zarobljen je u telu dečaka.



Kada želi da naruči pivo ili cigarete, prodavci i konobari ga gledaju sa potpunim šokom na licu.

Već dve godine Tomislav ima stalni posao u tehničkoj podršci jedne firme. Ipak, najveće zadovoljstvo u njegov život donosi - gluma. Pre 10 godina, sasvim je slučajno zalutao na pozorišnu predstavu koja mu je potpuno promenila život. Upoznao je reditelja Borisa Bakala koji mu je ubrzo postao prijatelj i mentor.

"Tomi je jako poduzetan, preuzima inicijativu. Mi smo jedan dan imali gomilu publike i falilo nam je glumaca. I kako su to priče koje se pričaju jedan na jedan, Tomi je rekao da će pomoći. Nije imao ni pripremu, on je bio u tom trenutku neki naš asistent i prijatelj. I sad mi smo u očaju rekli da želimo. I on je uzeo tu osobu i odveo je! Osoba je posle rekla da je bila u Njujorku. Pitao sam Tomija je li bio tamo pa je rekao da nije, ali da je bilo fenomenalno", rekao je on.

Izgled dečaka doneo mu je i ulogu u megapopularnoj seriji "Igra prestola", gde je glumio živog leša.

Kurir.rs/Dnevnik.hr, Foto: Printscreen/Facebook