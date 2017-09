NEPOZNATA ŽENA JE NJENOG SINA NAZVALA ODVRATNIM: Dečak je bolestan, a o majčinom odgovoru bruji svet!

Ono što je trebala biti svakodnevna kupovina u samoposluzi, za ovu majku se pretvorilo u vrlo loše iskustvo. Dok su čekali u redu na kasi, Delas Lin je podigla svog dvogodišnjeg sina u naručje i pri tome mu slučajno otkrila stomak. Tu su počeli problemi jer je starija žena, koja je stajala iza njih, ugledala kese na dečakovu stomaku.



"Zašto ste dopustili da mu to urade?", upitala ju je starija žena koja je stajala iza njih. Delas joj je ukratko objasnila o čemu se radi.

"Creva mu nisu razvijena do kraja, pa mora da nosi kese", rekla je, ne ulazeći u detalje.

foto: Printscreen Facebook

"Žao mi je, ali to je stvarno odvratno. Možete li mu spustiti majicu?", dobila je odgovor koji ju je zgrozio.

"U tom sam trenu hjela da vikne, ali sam joj samo poželela laku noć i premestila se u drugi red", napisala je Delas na svom Fejsbuku, odlučivši podiliti sliku svog sina. U nastavku je obasnila da dečak boluje od retke bolesti i na stomaku ima kese u koju odlaze neprobavljeni ostaci hrane.

Kad je bio star samo dve nedelje, crevo mu je puklo i to je uzrokovalo infekciju koja ga je zamalo usmrtila. Kesica mu je spasila život.

foto: Printscreen Facebook

"Vrlo je verovatno da će takvu kesicu morati nositi do kraja života. Ako to bude tako, moj je posao da mu objasnim da treba voleti svoje telo, zajedno s kesom. Da je bio dovoljno star da razume komentar ove žene šta mislite kakve bi mu to posledice ostavilo na psihu?", pita se majka.

Delas je objasnila da se njen sin, kad je zdrav, ni najmanje ne razlikuje od ostale dece, ali da je do sad imao preko dvadeset operacija, da ga mnoge još čekaju i da svakodnevno proživljava bolne tretmane kako bi se njegova creva potaknula na razvoj.

"Molim vas, budite ljubazni i birajte reči kad komentrišete nešto o čemu nemate pojma. Svako od nas se bori za nešto što je vama nepojmljivo. Moj sin u svojoj bitci pobeđuje", zaključila je majka u dirljivom postu koji je do sad prikupio gotovo sedamdeset hiljada lajkova.

foto: Printscreen Facebook

Kurir.rs/Index