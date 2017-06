DA LI JE VAŠA VAGINA NORMALNE VELIČINE? Mere prosečnih žena će vas šokirati!

Žene bisu poput muškaraca i ne provode puno vremena u premeravanju svojih polnih organa. Ipak postoje one koje se često zapitaju da li im je vagina normalne veličine. Naučnici konačno imaju odgovor na to pitanje.

Naime, dr. Bruk Mekfaden je dao odgovor baš na to pitanje, i to tako što je izmerio intimne delove kod 168 žena. Prosečna starost svih učesnica eksperimenta bila je 57 godina, a došao do sledećih rezultata:

što se tiče širine malih usmina, prosečno je leva strana bila široka 2,1cm s tim da je bilo i žena čija je leva usmina bila široka svega 4 milimetara a bilo je i žena sa širinom od nešto preko 6 centimetara.

Prosečna širina desne usmine bila je 1.9cm, ali je variralo od tri milimetra do sedam centimetara. Kako kaže dr. Mekfaden, u takvim uslovima je teško precizno definisati koja je širina standardna.

foto: Profimedia



Što se tiče velikih, spoljašnjih usmina, prosečna dužina bila je 8.1cm, odnosno, kako je objasnio dr. Mekfaden, otprilike dužine prosečnog laka za nokte.

Klitoris kod većine žena bio je širok između dva i pet milimetara, a dugačak od četiri milimetra do četiri centimetra, što daje prosek od oko 1.6cm. Što se tiče samog otvora cerviksa, on je prosečno dugačak 9,6cm i kako kaže dr. Mekfaden, otpilike dužine prosečnog sjaja za usne.

Mnoge stvari utiču na ove mere, a glavni je porođaj, ali i godine. Kako žena stari, initmni delovi postaju sve manji, a koža je punija i manje glatka. Žene u poznim godinama su sklonije infekcijama urinarnog trakta, ali i infekcijama vagine, zaključuje naučnik.

foto: Profimedia



(Kurir.rs/Positivemed.com, Foto: Profimedia)