ISPOVEST BEOGRAĐANKE KOJOJ JE KUMA UNIŠTILA VENČANJE: Zanemela je od šoka kada je ugledala ovaj prizor!

Beograđanka Jelena i Sanja su bile najbolje drugarice od rođenja, zajedno su učile da hodaju i njihovo kumstvo se nikada nije dovodilo u pitanje. Još kao tinejdžerke pravile su planove o tome i kladile se koja će prva stati na ludi kamen. A onda je došao dan Jeleninog venčanja i trenutak kada je Sanja tako jaku vezu prodala zbog jednog bidermajera.

"Izgovorila sam to čuveno "da" i usledilo je čestitanje. Sećam se da sam na najbližu stolicu spustila bidermajer kako bih mogla da zagrlim svakog ko mi priđe. Nije prošlo ni pet minuta i videla sam da je stolica prazna. Moj buket je nestao", priseća se Jelena. U početku nije paničila. Pretpostavila je da su devojke uzele buket da ga vide i da će uskoro neka od njih prići i predati joj ga. Ali, to se nije desilo.

"Posle pola sata čestitanja i fotografisanja bez bidermajera, polako sam postajala nervozna. Čula sam fotografa kako mi priča gde i kako da se namestim za bacanje buketa, ali moje ruke su bile prazne", kaže Jelena.



Saopštila je svom suprugu da se nešto desilo i da ne može da pronađe bidermajer. U početku se našalio i nije je shvatio ozbiljno, ali kada su pretresli ceo restoran, shvatitli su da dragocenog ženskog buketa nema.

"Pre venčanja sam sebi rekla da tog dana ne sme ništa da me iznervira i da ću se samo smejati, ali ovo me je prilično uznemirilo", priča Jelena. Suprug je zamolio da uzme bilo koji od malih buketa sa mladenačkog stola i baci ga jer, na kraju krajeva, bitno je da se ispoštuje običaj.

"Poslušala sam ga, ali ova krađa me jako potresla. Pretvarala sam se da sam srećna, ali nisam mogla da budem jer sam znala da je među mojm zvanicama neko kome je u redu da mi priredi tako nešto najlepšeg dana u životu", priseća se užasnog osećaja. Veselje je odmaklo, polako se i Jelena prepustila sreći, ali izjedala je sumnja u svakoga. Pred sam kraj večeri, kada je izašla da isprati prijatelje, spazila je u jednom automobilu nešto zbog čega je prestala da diše u sekundi.

"Prišla sam tim dobro poznatim kolima moje kume odakle me je, sa zadnjeg sedišta i nevešto sakriven ispod ženskog sakoa, gledao moj bidermajer. Iste sekunde potrčala sam prema restoranu, došla do mladenačkog stola za kojim je sedela i ona, i iz sve snage joj udarila šamar", kaže Jelena. Sanja je samo u sekundi pomislila da se odbrani od naleta kivne i razočarane mlade, ali ubrzo je odustala. Nije čak ni pokušala da se opravda. Pokupila je svoje stvari i otišla.

"Žao mi je samo što će mi do kraja života ona zvanično biti kuma. To ne može da se ispravi. Nikada nisam saznala zašto je to uradila, niti me zanima. Znam samo da mi je upropastila venčanje", iskrena je.

"Što je najgore, nameravala sam njoj da bacim bidermajer. Svejedno bi ga dobila", završava Jelena.

