POSLE 10 GODINA SRELA SAM NESTALOG SUPRUGA: Nisam ni sanjala da će me takav osećaj obuzeti!

Nikada se nije vratio, ostavljajući je sa njihova dva sina, Itanom koji je tad imao četiri godine, i dvogodišnjim Čarlijem. Gospodin Dženkin je na kraju označen kao nestala osoba uprkos policijskim pretresima i javnim pozivima da se sam javi.



Ali, ranije ove godine, Sindi je bila sa njenim sinom i ćerkom ispred tržnog centra na Sunčanoj obali, na oko 1.800 kilometara od kuće, kada je primetila svog odbeglog muža.

"Uvek sam verovala da je tu negde. Ali bio je šok videti ga. Ne znam kako to da objasnim, ukočila sam se", rekla je Sindi.

foto: Foto: Shutterstock

Bili smo veoma bliski. To je bilo zapanjujuće, bez obzira na to da li je shvatio da smo to mi, kao što smo mi shvatili da je to on.

Sindi je rekla da nije razgovarala sa svojim nestalim suprugom, dodajući da je situacija bila neprijatna.

"Mogao je da nam se približi, ali šta da kažete nekom ko je nestao pre 10 godina", zapitala se ostavljena supruga.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/news.com.au.)