CEO ŽIVOT SU ME UBEĐIVALI DA NEĆU NAĆI DEČKA ZBOG KILAŽE: Odlučila sam da ne smršam nikada, a evo šta mi se desilo!

Iako su joj svi govorili da zbog kilograma nikada neće naći dečka, ona je odlučila da prihvati sebe.

Ovo je priča devojke koja je želela da ostane anonimna:

"Celog života sam bucka. Nisam sportski tip, uvek sam više volela da čitam nego da se bavim sportom.

Volim i da kuvam, i zaista uživam i da spremam hranu i da je jedem, i tih 15kilograma viška mi nikad nije smetalo. Svi su mi stalno govorili da moram da smršam, ne zbog zdravlja, nego zbog izgleda, jer "kako ćeš naći dečka tolika".

Nije me bilo briga jer sam oduvek znala da će me neko voleti zbog onog kakva sam iznutra, a ne spolja. I, pogodite šta? Uskoro se udajem za fotografa. Kaže da sam mu omiljeni model i već 4 godine me stalno prati sa kamerom i očaran je mojim osmehom, a uživa u mojim oblinama.

Tako da, devojke, nikad se ne menjajte ako same to ne želite! Prava ljubav vas čeka, i neće joj biti bitan broj na vagi!", završila je ona svoju ispovest.

