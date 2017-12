OTKRIJTE SAMI POL DETETA: Na trudničkom stomaku postoji linija koja će sve pokazati!

Naime, uzdužna crta na trudničkom stomaku, takozvana linea negra, otkriva pol deteta.

Smatralo se da trudnica nosi devojčicu ako linea negra seže do pupka, a ako se produžava i iznad pupka, trudnica nosi dečaka. S vremenom se ispostavilo da ta tvrdnja nije istinita.

foto: Profimedia

Zašto se linea negra pojavljuje?

U trudnoći se u telu proizvodi veća količina melanina, pigmenta koji dovodi do tamnjenja kože. Porast melanina u telu pruzrokuje i povećanu proizvodnju estrogena, što u kombinaciji dovodi do hiperpigmentacije. To je ujedno i razlog zbog kojeg klitoris i bradavice u trudnoći postaju tamniji.

Linea negra nestaje nakon porođaja. Linija bledi postepeno, a dojenje može usporiti njen nestanak. Iako je potpuno bezopasna, mnogim ženama smeta, ali njen nastanak se nikako ne može sprečiti.

Folna kiselina uspešno kontroliše promene u pigmentaciji kože, a prirodno se nalazi u pšenici, šparglama, spanaću i pomorandžama, pa ako želite da linea negra bude manje vidljiva, konzumirajte ove namirnice.

foto: Profimedia

(Kurir.rs)

