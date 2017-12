PILA JE 4 LITRA VODE DNEVNO 30 DANA: Detaljno je opisala šta joj se desilo sa kožom i apetitom, nikada to više neće uraditi!

Rešila je da proba, ali ovakve rezultate nije očekivala.

"Čula sam da koža postaje sjajnija, ali sam želela da vidim da li će to pomoći u smanjenju apetita i pomoći u gubitku kilograma", rekla je.

"Zato sam kupila galon vode jer bi bilo najlakše da vizualizuje moj napredak. Navikla sam se da pijem oko 1,20 litara vode dnevno, čak i više od toga na kraju je to bilo skoro 4litra! Planirala je da to radi narednih mesec dana".

"Ubrzo sam shvatila da to nije tako jednostavno. Prve nedelje bih potpuno zaboravila da pijem vodu ujutru. Posle mog treninga u 5:45 ujutru, popila bih oko 0,5 litara, a onda još toliko pre ručka, ali za večeru, e tu sam shvatila da treba da popijem još više vode".

"Na kraju sam morala da popijem više 2.5 litara vode, dva sata pre spavanja. Od toga sam dobila grčeve u stomaku i morala sam da ustajem četiri puta tokom noći. Postavljanje podsetnika na moj telefon nije pomoglo, samo bih ga ignorisala. Ispijanje vode mi je postalo navika, u kojoj nisam baš uživala.

Zaista sam bila potpuno posvećena, mada za mene nije prirodno da pijem tu količinu vode, ali ne mogu da kažem da nije bilo koristi od toga".

Ove četiri stvari su mi se desile nakon što sam pila galon vode dnevno, i tako tri nedelje.

Koža

"Moja koža nije baš bila sjajna. Borila sam se sa aknama celog života. Ali nakon tri nedelje ispijanja te količine vode, definitivno sam primetila da je moja koža očišćena. Ovo je bilo prilično neverovatno i inspirisalo me da se držim toga".

Nadutost

"Kada je varenje u pitanju voda mi je mnogo pomogla. Ranije sam imala grčeve i osećala sam nadutost. Ove količine vode su mi pomogle kod digestije."

Kontrola apetita

"Praktikujem povremeni post, naročito plan 16:8, gde prestanem da jedem oko 7 ili 8 uveče. Stručnjaci kažu da je očigledno, kada pijete puno vode da suzbijate apetit, i oni su u pravu!

"U to sam se lično uverila", izjavila je ona i dodala:

-Shvatila sam da ja mnogo puta nisam bila gladna, kao što sam mislila, zapravo bila sam žedna. Zbog unosa velike količine vode sam prestala sa noćnim malim zalogajima.

Mokrenje

"Mokrenje mi je zaista bilo veliki problem. Ja sam od onih osoba koje su došle do zaključka da imaju bešiku veličine limuna. Tako da sam znama da odem u toalet i do osam puta, kada bih popila više vode i do dvanaest puta", izjavila je devojka.

Ovo je bio najgori neželjeni efekat ispijanja tolike količine vode, ali to se negde i očekivalo.

"Teško mi je da napustim kuću jer, čak i ako sam već bila u toaletu, ići će mi se ponovo, a onda za 30 minuta opet. Takva kazna u toku dana nije nimalo zabavna. I istina nisam imala nikakvih infekcija u tom delu, bešiku sam redovno praznila, ali to bih i postigla i sa jednim litrom vode dnevno", zaključila je ona.

