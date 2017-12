ISPOVEST SRPKINJA KOJE SU SE UDALE ZA MLAĐEG MUŠKARCA: Poslala sam mu piće iako sam 9 godina starija, a onda...

Parovi ističu da nijedna od njih nije planirala ovu ljubav sa mlađim partnerima, nego im se desila. Takva je i priča Kožula, Aleksandre (39) i Nenada (35), koji dana imaju i ćerkicu (2).

Ona je iz Smedereva, a njen suprug iz Dalmacije, sreli su se u Beogradu gde sada žive i rade. Upoznali su se na treningu sportskog penjanja, koje oboje vole i u početku su bili drugovi... Još nisu utvrdili ko je koga zaveo.

"Evo već skoro 10 godina se vodi rasprava oko toga. Nenad kaže da sam ja preuzela inicijativu, a ja tvrdim obrnuto. Šalim se, naravno. Zaista se desilo nekako neočekivano. Moj suprug je mlađi od mene četiri godine, i u to vreme kada smo se upoznali, govorila sam da je "klinac" i da nema šanse da se nešto ozbiljno izrodi iz te priče. Međutim, svojom duhovitošću i karakterom me je očarao i evo još malo pa cela decenija kako smo zajedno. A sada imamo i devojčicu Teodoru", iskrena je Aleksandra.

Republički zavod za statistiku beleži da je u naseljima preko 500.000 stanovnika veća zastupljenost žena, 54 odsto prema 46 odsto. Možda to ima veze, a možda i ne, ali svaka peta žena u zajednici u Srbiji je starija od partnera. A da li godine igraju bitnu ulogu u vezi?

"Zaista ne. Ta razlika se nije primetila. Čak obrnuto, dešavalo se da mnogi misle da je Nenad stariji od mene, jer je ozbiljniji u nekim situacijama. Moram da priznam da sam imala sreće da naiđem na Nenada. Iako je mlađi od mene, vrlo je stabilan i odlučan, tolerantan i pre svega odgovoran u svemu što radi, kako u poslu, tako i u privatnom životu. U suštini, mislim da to i nema veze sa godinama, već sa osobom, sa tim kakav je karakter i kako se ponaša u odnosu prema ljudima. Ako se dvoje ljudi nađu na istoj talasnoj dužini, godine su sasvim nebitne", tvrdi Aleksandra.

Podela zaduženja u porodici

"Nemamo neku fiksnu podelu za šta je ko zadužen. Nekako to stihijski dogovoramo, pošto smo oboje vrlo uposleni. Kako Nenad kao fizioteraput ima drugačije radno vreme od mene, on je najčešće zadužen da uzima Teodoru iz vrtića, a ja da je vodim u vrtić. S obzirom na to da moj posao PR i Digital direktora u kompaniji zahteva često i prekovremeni rad, Nenad uskače i za neke druge stvari. Ja se naravno odužim, kada on ima svoje privatne pacijente. A vikendom se trudimo da budemo sve troje zajedno, da nadoknadimo propušteno. Srećom, imamo isti hobi, a nadamo se da će i naša Teodora zavoleti penjanje, te da ćemo jednog dana zajedno odlaziti i na treninge. Najvažnije je da u partneru pronađete "srodnu dušu", pre svega prijatelja, nebitno da li je od vas mlađi ili stariji. Godine nisu prepreka kada je ljubav prava", zaključuje Aleksandra.

Najčešća razlika među partnerima jeste do četiri godine, odnosno u 45 odsto slučajeva je toliko muškarac stariji od partnerke, objavio je RZS. Kod svakog četvrtog para suprug je stariji od pet do devet godina, a u deset odsto slučajeva stariji deset i više godina. Može biti i obrnuto, kao u slučaju Violete i Baneta.

Violeta je prva primetila Branka

Ljubavna priča Violete (41) i devet godina mlađeg Branka Miloševića je malo drugačija. Bila je ljubav na prvi pogled, kojoj je kumovala treća osoba, Violetina sestra.

"Upoznali smo se pre osam godina u jednom lokalu u kome je on povremeno radio kao obezbeđenje, a ja dolazila kao gost. Kad sam ga prvi put videla, bila sam sa sestrom i napomenula sam joj kako mi je simpatičan taj dečko. Došle smo opet i ubeđivala me je da mu pošaljem piće, što je za mene u tom trenutku bilo van pameti. Onda je ona to uradila u moje ime, a on je prišao da se zahvali i počeli smo da pričamo... Na kraju smo dobili i sina", kroz smeh nam priča Violeta.

Oan je bankarska službenica, a Bane, kako ona kaže, najbolji majstor za burek u Beogradu.

Ubrzo su počeli da žive zajedno i dobili su sina, koji danas ide u drugi razred. Trudili su se da njihova veza uprkos razlici u godinama.

"U početku smo se borili. Bane je bio veoma vredan, uz moju podršku je pokrenuo privatni biznis, mnogo se trudio i postao odličan u svom poslu. Možda se nije primećivalo da je on mlađi, ali se osećalo u našoj vezi. Imali smo i uspone i padove, kao i drugi parovi."

Nedavno su se ipak rastali, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Podjednako brinu o detetu, i trude se da na njega ne utiče raskid roditelja.

"Presudilo je to što imamo drugačija interesovanja, nije reč isključivo o razlici u godinama. Bane je nekad pun energije, život izbija iz njega, a ja sam sve to već videla i prošla. Iskreno, želim drugačije stvari. Nešto mirnije", kaže Violeta, a na pitanje da li je mlađe slađe odgovara u šali:

"Ko s decom spava, znate kakav se budi."

Kad ljubav "pozvoni na vrata"

Statistika pokazuje da su najčešći brakovi u kojima je razlika u godinama mala, a u praksi se čini i da su najdugotrajniji. Ljubav Marije i Petra M. iz Beograda traje već 24 godine, a upoznali su se kada je ona imala 25, a on 22 godine.

"Upoznali smo se tako što sam ja radila kao patronažna medicinska sestra. Otišla sam na teren i pozvonila na pogrešna vrata - Petrova. Otvorio mi je on, i to je bila ljubav na prvi pogled", priseća se Marija s osmehom.

Ona je po struci medicinska sestra, a njen suprug policajac. Rekla nam je da je inicijativu za otpočinjanje veze preuzeo Petar, iako je tri godine mlađi od nje. Zabavljanje u "njihovo vreme" nije bilo toliko često, ali nisu imali prpblema zbog toga.

"Suprug jeste mlađi on mene, ali to nikad nije uticalo na naš odnos. Nismo se ni susretali sa negativnim komentarima okoline, bar nam niko nije rekao lično", govori kroz smeh.

Oni više od dve decenije žive u slozi, i kako kažu, sve zavisi od dogovora. Recimo, kućne poslove su podelili, Marija se bavi unutrašnjim sređivanjem doma, dok Petar rado u dvorištu i garaži.

Nema venčanja u crkvi ako je jedan supružnik mnogo stariji

Zabranjeno je sklopiti crkveni brak ukoliko "mladoženja" ima više od 70 godina, a "mlada" više od 60. Prepreka je takođe i ako je razlika između supružnika više od 15 godina. Iza ovog stoji bojazan da neko od budućih supružnika želi da uđe u bračnu zajednicu iz materijalne koristi.

Međutim, ovi parametri spadaju u "uklonjive lične smetnje", te je brak ipak moguć ukoliko episkop odobri molbu.

