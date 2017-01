Koje opasnosti vrebaju u kući

Veliki broj povreda kostiju i zglobova, verovali ili ne, dešava se upravo u vašem domu, pa uklonite sve prepreke kako biste to sprečili

Padovi se često dešavaju, kako napolju tokom zime, tako i u kući. Evo šta je potrebno da preduzmete kako biste sačuvali kosti od preloma i hrskavicu od oštećenja.



Kako starimo, usled poremećaja ili zbog ishrane naša telo proizvodi manje kolagena, što za rezultat ima da pojedinačna mikrovlakna u našem telu postaju međusobno povezanija a efekat je slabija pokretljivost. To uzrokuje bolove i otežano kretanje pa nam je potrebno sve više pokreta kako bismo se „zagrejali“ i normalno bezbolno izvodili neke dnevne fizičke aktivnosti. Ovi sastojci se mogu nadoknaditi i nekim dijetetskim suplementima.



Budite oprezni



Oko 6-10 odsto svih padova završava se prelomom, a 10 odsto teškim povredama. Najčešći su prelomi butne kosti (44%) i kostiju dlana (32%). Uzroci padova starijih ljudi su razne bolesti, reuma, artritis, osteoporoza, lekovi ili njihova kombinacija, alkohol i rizična okolina u kojoj se kreću.



Da biste sprečili pad, neophodno je da pre svega što je moguće bolje vidite (treba da imate odgovarajuće naočari), nosite stabilne cipele i ravne papuče koje se ne klizaju, izbegavate nošenje dugih haljina, sukanja ili spavaćica, redovno vežbate (koliko vam to zdravstveno stanje dozvoljava), polako ustajte sa stolice ili kreveta i sačekajte da uspostavite ravnotežu. Nemojte nositi kabaste predmete koji vam zaklanjaju pogled, pažljivo pratite kretanje dece i domaćih životinja da zbog njihovog iznenadnog pojavljivanja ne biste izgubili ravnotežu. Ne penjite se na stolice, merdevine i slično kako biste nešto dohvatili, jer uvek u kući postoji neko mlađi ko vam može pomoći.



Prilagodite dom ukućanima



Okruženje u kojem živi starija osoba takođe treba prilagoditi njenom lakšem kretanju. Podovi ne smeju biti klizavi, a ivice tepiha uvrnute. Sva mesta u kući potrebno je dobro osvetliti. Posebno je važno da stepenice budu dobro osvetljene, kao i put od sobe do kupatila. U kadu postavite gumene neklizajuće podloge i držače, a žice od kućnih aparata ili telefona nikako ne bi trebalo da se vuku po podu.

