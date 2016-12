Novogodišnji numeroskop

Godina 2017. na globalu je u znaku broja 1. Godina sa jakom pokretačkom energijom i velikim životnim izazovima. Ako na vreme odreagujemo i prepoznamo šta je za nas najbolje, vrata će se sama otvarati i bez kucanja. Doći će do izražaja naša hrabrost, ambicioznost i originalnost. Uz rizik i smelost do ostvarenja cilja. Svako od nas ima i svoji lični godišnji broj koji možete sami izračunati ako pročitate uputstvo.



Uputstvo: Kada se na vaš bioritamski broj, koji se izračunava tako što se saberu dan i mesec rođenja, doda tekuća godina i sve svede na jednocifren broj, dobićete svoj lični godišnji numerološki broj. Na primer, za bioritamski broj 1 u 2017. godini, vaša lična godina će biti godina broja 2. (1+2017=1+10=1+1=2)



1 NOVI POČETAK



Savet: Dobro razmislite pre nego što napravite pogrešan korak jer je ovo godina koja kreira vašu budućnost.



Ovo je početak novog ciklusa, osnov za sledeći devetogodišnji ciklus i vaša najvažnija godina. To je godina visoke energije koja će vam pomoći za početak novih stvari. Novi izazovi, životne odluke vezane za posao, porodicu. Postoji mogućnost promene posla, mesta boravka, emotivne stabilizacije. Imaćete više sreće i pomoć ljudi koji su na višim funkcijama. Ova godina je dobra za zaljubljivanje, početak novih veza, ali i izlaženja iz veza koje su vas godinama opterećivale. Nove veze imaju uslove da prerastu u dugotrajne i kvalitetne. Moraćete da se oslonite samo na sebe, na svoju dobru procenu. Pokazaćete sposobnost prilagođavanja u raznim iznenadnim situacijama i okolnostima koje neće biti mnogo lake. Upoznaćete nove ljude, imaćete podršku ljudi na položaju. Ako se dobro organizujete i dobro razmislite o svemu, grešaka neće biti i bićete na dobitku. Oslobodite se straha i zabrinutosti, sve će krenuti pozitivnije.



Imaćete čeličnu volju i želju da pokažete drugima da mnoge stvari možete da rešite u svoju korist i kada to ne izgleda tako na prvi pogled. Ukazaće vam se dosta novih prilika i šansi za velika dostignuća i uspehe na mnogim poljima Samo budite strpljivi i shvatite da bez truda i rada nema ni nagrada.



Ne budite tvrdoglavi i ne mislite da ste uvek u pravu jer to može doneti dodatna otežanja. Ne stvarajte od prijatelja neprijatelje i okrenite se svojim potrebama. Jaka energija pomoći će vam da sve lako odradite i budete istrajni u ostvarivanju ciljeva. Prihvatićete izazove i pokazati svu odvažnost i hrabrost. Bićete perfekcionisti koji drugima postavljaju visoke kriterijume. Za vas neće postojati složene stvari, jer sve rešavate uz dobru organizaciju.



Lična godina u br. 1: Anica Dobra (3. 6. 1963), Kim Bejsinger (8. 10. 1953), Novak Ðoković (22. 5. 1987).



2 GODINA EMOCIJA



Savet: Povedite računa kome pozajmljujete novac i u šta ga ulažete.



Ovo je godina koja donosi mnogo emocija. Posle godine koja nam je donela veliku energiju, ulazite u jedan mirniji period. Pošto je sudbinska godina za neke događaje, koliko god se budete trudili, nećete moći da utičete ili da ih promenite. Stiže vam nagrada za sve dobro što ste uradili i kazna za ono loše. Mnoge stvari će vam izgledati tajnovite i nedostižne. Ovo je godina troškova, neodlučnosti, ali izazova. Biće mnogo nepovoljnih situacija i niko vas neće štedeti. Budite tolerantni, uporni i dosledni u vezi sa svim što ste zamislili. Podrška vam dolazi od članova porodice i ljudi koji vas vole. Osećaj sputanosti i blokade biće prisutan. Teško ćete nešto odraditi u prvom pokušaju, ali iz drugog puta sigurno. Ovo je sudbinski period i ništa se ne dešava slučajno. Što pre prihvatite, biće lakše za vas. Ne zalećite se i dobro razmislite o odlukama koje donosite.



Povedite računa o zdravlju, naročito kada su u pitanju nervni sistem, organi za varenje, grudi, stomak, žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Unosite što više tečnosti u organizam, a banjski tretmani bi vam mnogo pomogli.



Usporite ritam i više vremena provodite sa emotivnim partnerima, rođacima i dragim prijateljima. Vreme je za mirenje, praštanje i toleranciju. Zaboravite na dominantan i agresivan stav jer je ovo vreme strpljenja, a ne akcije. Preplaviće vas emocije, ali ih držite pod kontrolom. Šetajte pored vode, koja će vam smanjiti nervozu, nagomilanu lošu energiju i osećaćete se mnogo bolje. Pokažite spremnost za saradnju i partnerstvo kada su poslovi u pitanju, ali sa proverenim i odgovornim ljudima. Možda ćete u ovoj godini biti osetljiviji, emocije pokazivati i ponekom suzom, ali i suze su OK. Budite izdržljivi i nagrada stiže u pravo vreme.



Osećaj ljubavi prema hrani, vodi i lepim ukusima biće naglašen. Izađite na neko lepo mesto sa dragim osobama, popijte kafu, piće i osećaj zadovoljstva biće mnogo jači nego što mislite.



Lična godina u br. 2: Tom Kruz (3. 7. 1962), Meril Strip (22. 6. 1949), Brižit Bardo (28. 9. 1934)



3 VREME RADOSTI



Savet: Osloboditi se briga i stresa i uživajte u ljubavi, novim prijateljstvima i putovanjima.



Ovo je godina kreativnosti, ljubavi, radosti i optimizma. Bićete detinjasti, veseli, vedri. Budite srećni i učinite druge srećnima. Posao će vam ići od ruke, a novac dolaziti kao krajnji rezultat. Bićete zaljubljivi, nemirnog duha, maštoviti i druželjubivi. Vodićete više računa o svom izgledu, kao i o finansijama. Godina koja donosi mnoge mogućnosti, pojačane emocije i optimizam, nove perspektive. Priuštite sebi sve što volite, pravo je vreme za to. Nije vreme za laži, već za istinu, poštenje, praštanje i korektnost. Izrazite svoje želje i pokažite talente, vreme je za to. Ne razbacujte dragocenu energiju na nepotrebne stvari, već je usmerite na ono što je najbitnije. Izlazite, uživajte, poklonite pažnju onima koje volite, a oni će to prepoznati i uzvratiti. Ne kritikujte, već pohvalite, ne zaboravite, već nečim obradujte.



Finansije su pod uticajem dobrih vibracija. Novac stiže do vas, i to sa vise strana.. Nova dešavanja i nove okolnosti vode ka uspehu.



Ne kritikujte ljude koje volite jer ih možete udaljiti od sebe, već ih pohvalite i obradujte. Izrazite svoje želje i pokažite talente. Period je dobar da se na neki način iskažete i dođete do dobrih rezultata na ličnom planu. Poštujte svoje emotivne partnere i pokažite da mogu da se oslone na vas. Mnogo razmišljanja i želje da osmislite sopstveni biznis. Neka vas vode instinkti i srce i nećete pogrešiti.



Mogući problemi sa jetrom, zučnom kesom, kukovima, stopalima. Osetićete pojačan apetit, pa malo obratite pažnju na pravilnu ishranu, da se ne mučite sa dodatnim dijetama. Budite radosni, kreativni i pokažite ambicije. Osećanje snage i volje usmerite ka rešavanju životnih stvari koje su do sada bile daleko od vas ili su vam se činile nedostižnim.



Lična godina u br. 3: Žarko Laušević (19. 1. 1960), Sloboda Mićalović (21. 8. 1981), Svetlana Ceca Ražnatović (14. 6. 1973)



4 GODINA PODUHVATA



Savet: Prepustite se poslu i oslobodite negativne energije.



Ovo je godina koja će vam doneti dosta teških situacija i napornog rada. Morate biti izdržljivi i strpljivi. Godina je dobra za nove poduhvate, planiranje, ali uz gvozdenu disciplinu. Samo tako možete kraj godine dočekati zadovoljni. Oprobaćete se u novim poslovima, krajnje je vreme da se malo pokrenete. Ovo je godina bez milosti, hladna i naporna. Uz jaku volju, sve ćete izdržati. Ne očekujte ništa nerealno. Rešavajte poslove vezane za nekretnine, bilo da je u pitanju prodaja ili izdavanje. Sve dolazi sa poteškoćama, a realizacija je usporena. Samo velikom istrajnošću i dobrom organizacijom možete doći do pozitivnih rezultata. Mogući su problemi u karmičkim i emotivnim vezama. Verujte svojim partnerima i ne pravite problem tamo gde ga nema. Bićete prinuđeni da se borite s različitim teškoćama. Pronađite snagu da se izborite sa svim preprekama, suočite se sa starim greškama i postanete mnogo sigurniji i stabilniji.



Naučite da više cenite svoju duhovnu snagu. Dosta razmišljanja o tradiciji i poreklu. Pokazaćete odanost, hrabrost i ozbiljnost. Sve što budete radili mora biti jasno i tačno. Finansije vam neće biti jača strana, ali uz određenu disciplinu i red uspećete da delimično opravdate svoj rad. Svaku ideju dobro razradite, jer će jedino na takav način realizacija biti zadovoljavajuća. Možete dostići status i moć uz snaznu volju i odgovornost. Uz odlučnost i istrajnost savladaćete sve prepreke koje vam se nađu na putu.



Ako imate nerešene sudske sporove, period pred vama donosi razrešenja. Potrudite se da pesimizam zamenite optimizmom i iz ove pomalo turobne godine izvučete maksimum.



Lična godina u br. 4: Ričard Gir (31. 8. 1949), Lepa Brena (20. 10. 1960), Bred Pit (18. 12. 1963)



5 NOVI IZAZOVI



Savet: Budite dobronamerni, romantični i bavite se lepim stvarima.



U ovoj godini vam je sve dozvoljeno. Novi izazovi, promene, putovanja, novi poslovi. Probajte sve ono o čemu ste razmišljali, a niste dosad realizovali. Godina je dobra za putovanja u inostranstvo, poslovne kontakte s inostranstvom, promenu životne sredine. Sve što učinite u ovoj godini urodiće plodom, zato hrabro napred. Pozitivnim razmišljanjem život ćete učiniti lepšim i skladnijim. Vi ste kovač svoje sreće.



Godina sa dobrom, pokretačkom energijom. Ne budite lenji u ovoj nedelji, već izuzetno aktivni. Ne sedite mirno i opušteno, već učinite život mnogo interesantnijim. Predstavite sebe u najboljem svetlu. Ove godine pratiće vas osećaj slobode, želja da mnoge stvari promenite u svom životu nabolje.



Mrzećete rutinu i podsticati avanturistički duh. Ako u ovom periodu putujete, budite oprezni u saobraćaju, ako ste vozač, poštujte saobraćajne propise jer pooštrene kontrole na putevima mogu vam napraviti problem. Promena sredine pozitivno će uticati na vas, i to vam toplo preporučujemo. Brzo ćete reagovati na određene situacije, brzo misliti i obavljati više poslova u isto vreme.



Možda ćete želeti da promenite odluke, da se često predomislite u strahu da ne pogrešite, ali ne preterujte. Vaša svestranost, velikodušnost, komunikativnost otvaraće vam vrata gde god se pojavili. Optimističko raspoloženje i nadahnuće biće prisutno. Poželećete da poradite na fizičkom izgledu, da budete privlačni i izazovni ljudima do kojih vam je stalo.



Kad je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na nervni sistem, respiratorni sistem, hormone. Čuvajte se prehlada i virusa.



Lična godina u br. 5: Šeron Stoun (10. 3. 1958), Demi Mur (11. 11. 1962).



6 LJUBAV I PREDANOST



Savet: Pronađite harmoniju u svojoj porodici i uživajte u njoj.



Ovo je godina kad treba više da vodite računa o sebi i ljudima koji vas okružuju. To je godina ljubavi i brige o drugima, a najviše o porodici. Donećete odluke o zajedničkom životu, ali i o razvodu. Dobra je za planiranje potomstva. Donosi žrtvovanje, milost i oproštaj. Blagonaklona je i što se tiče pronalaženja posla. Puno porodičnog druženja, proslava, okupljanja. Ako dosad niste pronašli svoju drugu polovinu, pravo je vreme da to sada učinite. U ovoj godini naučićete šta znači posvećenost sebi i ljudima oko sebe. Ukoliko više budete vodili računa o sebi, svi će imati više koristi - porodica, emotivni partneri, ljudi koje volite. Davanje i služenje onima za koje mislite da to zaslužuju. Postavite se u ulogu stvaraoca, a ne žrtve. Godina u kojoj će vladati ljubav i harmonija. Da li ima nešto lepše od toga?! Probudiće se emocije i osećaj za lepotu i umetnost. Lepi maniri biće u prvom planu, blagonaklonost i ljubaznost. Budite romantični i nemojte skrivati šta osećate prema osobama koje volite, onima iz vašeg okruženja i emotivim partnerima.



Porodica će vam biti u prvom planu: roditelji, emotivni partneri, deca, dragi prijatelji. Toplina domaće atmosfere biće vam najvažnija. Ulivaće te poverenje svojim prijateljima i nećete biti suviše kritični i oštri u osudama. Preuzmite odgovornost za sopstvene greške i propuste, biće vam lakše. Oslobodite se unutrašnjih strahova i sumnjičavosti. Ne težite savršenstvu jer se možete razočarati. Život ne doživljavajte suviše osetljivo i dramatično, iz svih situacija uvek postoji izlaz.



Neka vas ponese umetnički duh, dobro raspoloženje. Neka vas obuzme sreća zbog lepih porodičnih događaja. Posetite lepa mesta i osetite nove vibracije.



Čuvajte porodicu i doživite ljubav na najlepši način. Posvetite se svom fizičkom izgledu. Iskoristite svoj šarm za osvajanje suprotnog pola.



Lična godina u br. 6: Mik Džeger (26. 6. 1943), Katarina Radivojević (29. 3. 1979).



7.GODINA MUDROSTI



Savet: Mogući su nesporazumi na poslu, odugovlačenja,kašnjenja. Pokušajte da to prevaziđete.



Godina tišine, razmišljanja, analize i posmatranja. Znaćete da se osamite i na miru analizirate ljude i stvari oko sebe. Ovo je godina mudrosti, pronalaženja unutrašnje snage i mira. Takođe, donosi i dosta nervoze i napetosti. Bićete detaljni i precizni. Čuvajte psihu, a kroz učenje, druženje i druge aktivnosti oslobodićete se napetosti. Mogu vam se desiti neočekivane stvari, zato oprez. Kroz mudre odluke do kvalitetnijeg života. Ulažite u svoje znanje, proširite svoje vidike. Dosta razmišljanja o prošlosti i potreba da budete sami. Izbegavaćete druženje čak i s osobama koje su vam izuzetno drage. Preispitivanje i upoznavanje sopstvene ličnosti. Budite oprezni kad su u pitanju finansije i ostala pitanja vezana za karijeru.



U ovoj godini može doći do nesuglasica s emotivnim partnerima, čestih svađa, pa povedite računa da se veza ne okonča na način na koji biste najmanje želeli. Vodite računa o svakoj izgovorenoj reči i sprečite mogući problem na vreme zbog velike napetosti koju ćete osećati. Osećaj napetosti i nervoze.



Olakšanje dolazi kroz fizičke vežbe, šetnje, meditaciju i laganu hranu. Budite spremni za iznenadne promene i suočavanje s usponima i padovima. Tu vam pomaže vaša inteligencija i probuđena intuicija. Raspoloženje će vam biti nepredvidljivo i u tim trenucima možete povrediti ljude koji su vam dragi. Želećete da proširite svoje obrazovanje i više čitate.



Pokušajte da uspostavite unutrašnji mir kroz strpljenje, smirenost i analizu ličnog duševnog stanja. Jasno izrazite svoje želje i potrebe da bi vas oni kojih se tiču razumeli na pravi način. Budite mudri i plemeniti, ali u isto vreme i mistični, zagonetni, originalni. Neka vaša duhovna snaga dođe do izražaja. Pojačana intuicija može vam mnogo pomoći u ovom periodu.



Lična godina u br. 7: Džoni Dep (9. 6. 1963), Mišel Fajfer (29. 4. 1958), Madona (16. 8. 1958).



8 PERIOD UŽIVANJA



Savet: Oslonite se konačno na sebe.Obratite pažnju na zdravlje.



Ovo je godina ambicija, novca, uspeha, moći. Godina kad privlačite bogatstvo, a imaćete ga više nego ikad. Materijalno ćete se stabilizovati, bez obzira na neplanirane troškove. Bićete opušteni i smireni, jer će život polako da se vraća u normalu. Ovo je godina kad treba da otplatite karmičke dugove i preuzmete odgovornost za sve što ste radili u prethodnom periodu. Probudiće se strast u vama, ali i hedonizam. Vaša stabilnost i upornost biće primećene, a i nagrađene, bilo da je u pitanju posao ili ljubavni život. Odnosite se diplomatski i taktično prema pretpostavljenima i ljudima od kojih na neki način zavisite. Ne pokušavajte nikoga da menjate, već probajte da ga razumete. Ne postavljajte velike zahteve ni sebi ni drugima. Zavirite u svoju dušu i pronađite odgovore.



Depresiju zaboravite jer okrećete novi list pun nove energije i pozitivnog razmišljanja.



Osećaj snage, pravde, samopouzdanja, izdržljivosti jako je naglašen. Bićete dobri organizatori i menadžeri, veoma efikasni i sposobni da svoje zamisli ostvarite i bez većeg napora završite započete poslove.



Vreme je idealno za finansije, bilo da ih poboljšate ili novi način osmislite. Vreme koje pogoduje vojnim licima, finansijskim stručnjacima, pravnicima, samostalnim biznismenima. Lako će doći do finansijskog boljitka. Svi ostali uz pojačan trud stići će do boljih rezultata. Bićete puni samopouzdanja, izdržljivi i odlučni. Od vas će se tražiti objektivnost u donošenju odluka. Stav ćete teško menjati, jer ćete biti veoma realni.



Odluke donosite bez straha, uz dobru organizaciju i jasan cilj. Imajte veru u sebe i svoje odluke i sve će biti mnogo lakše.



Obratite pažnju na zdravlje, naročito kad je vratni deo kičme u pitanju, glavobolja, malaksalost. Čuvajte se povreda i opekotina.



Lična godina u br. 8: Alek Boldvin (3. 4. 1959), Ivan Bosiljčić (15. 1. 1979), Jelena Karleuša (17. 8. 1978).



9 ZLATNI PRESEK



Savet: Napravite presek i završite ono što vam je važno jer je to korak u bolje sutra.



U ovoj godini odbacite sve što mislite da treba, što vas opterećuje, sve što je beskorisno, sve vezano za posao, brak, porodicu, prijatelje kako biste u sledeći ciklus ušli rasterećeniji. Ovo je godina praštanja i završetaka. Ne započinjite ništa novo jer će propasti, samo odbacite ono što je loše. Nije preporučljiv ulazak u novu vezu, jer bi kratko trajala, ali na karmičku povezanost nećete moći da utičete. Bićete dosta osetljivi i ljudi će vas lako povređivati. Oslobodite se svega što vas je kočilo. Omogućite sebi vedriju budućnost kroz nova iskustva, oslobođeni starih navika. Nemojte dozvoliti da vas ljudi i događaji razočaraju, već prihvatite teškoće kao životni izazov. Ako neko treba da ode iz vašeg života ili vi iz nečijeg, neka to bude sada. Sad je pravi period da prepoznate prave stvari i oslobodite se svega što nije valjalo. Ne razmišljajte o nepotrebnim stvarima. Poželećete da promenite posao, da napredujete u karijeri, da promenite mesto boravka. Budite humani jer ćete kroz dobrotvorni rad i pomoć drugima doživeti posebno ispunjenje. Nije dobar period za ulazak u nove veze jer karmički period koji je pred nama može doneti zastoj na samom početku. Ako vas nečiji nastup ili reč povrede, dobro razmislite na koji način ćete odreagovati jer možete poželeti trajni razlaz s tom osobom. Raščišćavanje i preispitivanje! Ukoliko to ne učinite sada, period koji je ispred vas napraviće vam dodatne probleme. Misterije i sve što je skriveno dodatno će vas uzbuđivati. Bićete puni ljubavi za druge. Napravite bilans onoga što ste do sada uradili, ne preduzimajte ništa novo i prekinite sa starim navikama kojima ste robovali! Dobar period za putovanja u inostranstvo. Svoje potrebe ne stavljajte u drugi plan. Nemojte imati previsoke zahteve i kontrolišite raspoloženje jer vas može udaljiti od ljudi koji vas poštuju. Bićete humani i želećete da ispravite nepravdu prema ljudima koji će od vas zatražiti pomoć. Obratite pažnju na zdravlje. U ovoj godini pretežno na glasne žice, kičmu, stopala, mladeže i nervni sistem.



Lična godina u br. 9: Zdravko Čolić (30. 5. 1951), Lepa Lukić (16. 1. 1940), Zorica Brunclik (29. 6. 1955)

Astrolog Vesna Virgo www.mojastrolog.rs

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock