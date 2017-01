(UZNEMIRUJUĆE) UPRKOS PROTIVLJENJU DOKTORA: Porodila se SAMA se carskim rezom!

"Otkako sam saznala da sam četvrti put trudna odmah sam si zacrtala da ću, ako to ikako bude moguće, aktivno učestvovati u svom carskom rezu. Četvrtom po redu. I to mi se srećom ostvarilo! Evo - ovako sam ja dočekala svog ljubljenog sina!", napisala je mama Sara u opisu fotografija koje je objavila na stranici Birth Without Fear.

Jer to zasta i jeste izgledalo kao porođaj bez imalo straha, pa čak i uprkos tome što je u pitanju bio carski rez.

Naravno, ovako nešto sigurno neće postati uobičajena praksa, jer čak ni ovoj mami nisu mogli obećati da će joj tokom operacije omogućiti da joj se njena želja ostvari.

"Još dok sam bila trudna svima sam u bolnici pročala o svojoj želji. Razgovarala sam s babicama, lekarima, sestrama i svi su rekli neka prvo pričekam dan kada porod krene, jer sve zavisi o puno faktora. Posebno o timu koji će taj dan biti dežuran. A onda je došao taj dan...", napisala je hrabra mama koja je tog slavnog dana provela osam sati u bolnici šetajući se pa je tako netom pre operacije stajala i razgovarala s glavnim lekarom koju je upoznala sa svojom željom. Nepunih pola sata nakon Sara je ležala na operacijskom stolu kada je, nakon reza, ugledala glavicu svoga sina. Automatski sam posegnula za njim, uhvatila ga ispod pazuha i izvukla ga napolje. To je bilo nešto najluđe i najdivnije što sam u životu napravila!", pohvalila se i stisnula veliki palac gore svim ženama koje ne posustaju u želji da rode onako kako one žele.

"Toplo preporučujem svim trudnicama da se dobro pripreme i da ne odustaju od svojih želja na njihov veliki dan", poručila je još jednom, a upravo je to i bio glavni razlog zašto se odlučila javno objaviti svoje iskustva.

Da potakne žene širomm sveta da je porođaj prvenstveno njihova stvar i da uz insistiranje i razgovor s lekarima mogu učiniti sve što žele. Naravno, ako situacija s mamom i bebom tako nešto dozvoljava. Palac gore žene i samo hrabro - porođaj je vaš čin, a lekari su tu da vas slušaju i da vam pomognu. Ali zato morate biti jasne i glasne, poručuje Sara.

