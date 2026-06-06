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Tokom popodnevnih sati na obilaznici kod tržnog centra Roda u Čačku dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradala žena, nakon što ju je udarilo vozilo Hitne pomoći koje se kretalo pod uključenom svetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, žena je kolovoz prelazila van obeleženog pešačkog prelaza.

– Vozilo Hitne pomoći bilo je pod rotacijom i sirenom. Žena se našla na kolovozu van pešačkog prelaza. Sve se odigralo u nekoliko sekundi i vozač nije uspeo da izbegne udarac. Prizor je bio veoma potresan – rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nesreće u toku je uviđaj koji obavljaju pripadnici saobraćajne policije, a kojim će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Zbog uviđaja saobraćaj na obilaznici kod Rode trenutno je potpuno obustavljen, a vozila se preusmeravaju na alternativne pravce.

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.