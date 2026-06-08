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MMA borac Marko Bojković dospeo je u centar pažnje javnosti nakon što se njegovo ime našlo u fokusu zbog incidenta u kojem je, prema tvrdnjama muzičara Dejana Petrovića, učestvovao njegov rođeni brat.

Dok se o celom slučaju i dalje govori, a Bojković najavljuje da će javnosti predstaviti svoju stranu priče, pažnju je ponovo privukla njegova ispovest koju je pre tri godine dao u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, kada je otvoreno govorio o siromaštvu, pretnjama i teškom putu ka vrhu MMA scene.

Tada je Bojković otvoreno govorio o malo poznatim detaljima iz svog života, teškom detinjstvu, siromaštvu, borbi za opstanak i putu koji ga je iz malog vojvođanskog mesta doveo do vrha regionalne MMA scene.

- Ja sam iz malog mesta, Karavukovo, pored Sombora. Bilo je teško detinjstvo kao i 90 odsto dece koji su iz malog mesta. Nemate vi tu puno opcija. Generalno vas uče da završavate školu. Sam uspeh da vi odete negde da studirate u Novom Sadu ili Beogradu je već velik uspeh.

To su ispraćaji i to je ludilo. Kao da ste postigli nešto svetsko. Sport niko nije video, to je svima bila propast. To je kao rekreativno, ali najbitnija je škola. Ja sam, na primer, uvek bio drugačiji. Ja sam do petog, šestog razreda bio odličan đak. Za mene su mislili da ću biti doktor. Bio sam jako inteligentan kad ja hoću. Kad sam ja hteo, ja sam mogao sve - ispričao je tada Bojković.

Marko Bojković Foto: Kurir Televizija

"Došao sam u Beograd sa 100 evra u džepu"

Sa svega 17 godina doneo je odluku koja mu je promenila život.

- Samo sam se jednog dana spakovao i rekao sam, ja idem. Imao sam sto evra u džepu i mislio sam idem pa šta bude. Došao sam tako, par dana sam spavao u Zvezdarskoj šumi na klupi, dok sadašnji trener Icko, koji mi je kao otac, nije to shvatio. Dosta me je motivisalo to što sam upoznao trenera Icka, koji mi je sada već kao otac. Ja njega doživljavam kao oca, a on mene kao sina. Znao sam da će on da mi pomogne, nisam hteo od njega ništa da tražim, jer ja sam tako učen da ne tražim pomoć ili milostinju. Ja sam to tako doživljavao u tom trenutku. Međutim, on je posle par dana, da li mu je neko rekao, dao meni neki stan od njegovog drugara da spavam tamo, pa mi je onda dao svoj stan na kraju. On se iselio iz svog stana i uzeo drugi, da bi ja mogao da uđem u taj stan, u kojem i dan danas živim - rekao je tada MMA borac i dodao:

- Ja sam od njega i video ovaj sport sa 14 godina i znao sam da ću biti najbolji. Išao sam sa njim na treninge dva puta nedeljno i počeo sam da se takmičim. Imao sam prvo takmičenje nakon 20 dana. Borio sam se s nekim, bio je crni pojas i mnogo iskusniji od mene. Izgubio sam tu na poene, to je bio moj jedini poraz. Plakao sam, kao da sam se ja spremao godinama za to. Moj brat je potom odlučio da napusti taj klub u kome je trenirao i tog trenera.

Da bi nastavio svoju karijeru u Švedskoj. Tu su se pojavili prvi problemi. Rekli su mu da ne može da ode iz tog kluba "ti, ako si kod mene, ti si kod mene, ja sam te trenirao, ti si moj borac, nema tu više šta ili ćeš da treniraš kod mene, ili tvoja karijera je završena." Naravno, moj brat nije kukavica, on je rekao, "ne možete mi zabraniti" i otišao je. Mi, naravno, više nismo hteli u tom klubu da treniramo, jer ja sam u tom klubu trenirao samo zbog mog brata - ispričao je tada.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

"Rekao je da će se da nas iseli" U istoj emisiji govorio je tada i o problemima sa kojima se suočavao, tvrdeći da je nakon odlaska iz jednog kluba njegova porodica bila izložena pritiscima i pretnjama.

- Spakovao sam se i otišao sam kod mog drugara u Veternik, kod mog drugara i kod njegovog trenera, na treninge kikboksa jer ja nisam mogao da ne treniram. Otišao sam u taj klub na prvi trening, i mi smo se uslikali. Bili smo srećni, došli smo u stvarno dobar klub, gde su dobri momci, gde su nas primili. Posle te slike, otišao u teretanu na trening da udarim malo snagu - rekao je i dodao:

- Tada je došao da me izbaci jedan čovek sa pištoljem. Preneli su mi da mi je zabranjeno da ja ikada više dođem u bilo koji klub ili teretanu zato što sam otišao u drugi klub da treniram. Onda je moj brat dobio poziv od tog trenera, gde mu je on rekao da će sve da nas iseli iz Srbije, da to ne može tako.

Da se pozdravimo sa sportom, da nema više za nas borilačkog sporta. Da, ako hoćemo da se vratimo kao njega, to može, a ovako ne može. Naravno, mi smo rekli da neće nam niko ništa da brani. Međutim, nismo hteli da pravimo problem tom treneru kikboksa jer je tu bio na udaru - ispričao je tada Bojković.

Zbog čega se Marko sada našao u žiži interesovanja

Podsetimo, Marko Bojković se poslednjih dana našao u centru pažnje nakon što je Dejan Petrović javno izneo tvrdnje da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji odgovornim smatra brata poznatog MMA borca. Prema njegovim navodima, osumnjičeni je nakon prijave priveden, dok je devojka zbrinuta i oporavlja se kod kuće.

Foto: Instagram/petroviccc_jovana

Nakon početne poruke da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković se oglasio na društvenim mrežama, gde je izneo svoje viđenje događaja i najavio da će objaviti dokaze koji će, kako tvrdi, rasvetliti ceo slučaj.

Kako izgleda ćerka Dejana Petrovića, pogledajte u našem odvojenom tekstu.

Ovo je brat MMA borca koji je udario ćerku Dejana Petrovića.

Kompletan intervju sa Markom Bojkovićem pogledajte u video u nastavku teksta:

14:22 Jeziva ispovest MMA borca Marka Bojkovića Izvor: Kurir televizija