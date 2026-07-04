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Od uvođenja kazne doživotnog zatvora u Srbiji 2019. godine, najteža sankcija izrečena je u 18 slučajeva, a u čak 15 žrtve su bile žene i devojčice – bivše devojke, emotivne partnerke ili supruge počinilaca. Među tim predmetima zabeležen je i jedan slučaj u kojem je žena ubila drugu ženu, odnosno snaja svoju svekrvu. Od ukupnog broja presuda u kojima su žrtve bile žene, 10 je pravosnažno, u dva slučaja doživotna kazna je preinačena u blažu, dok se u tri postupka i dalje čeka konačna odluka suda.

Prva pravosnažna presuda doživotnog zatvora izrečena u Srbiji je presuda Ninoslavu Jovanoviću, višestrukom povratniku poznatijem kao Malčanski berberin, jer je u decembru 2019. godine oteo 12-godišnju devojčicu i zlostavljao je 20 dana. Jovanović je preminuo 7. jula 2022. godine u zatvoru služeći izrečenu sankciju.

1/7 Vidi galeriju NEMOJTE DA ME BIJETE, NISAM JEO 9 DANA Ovo su prve reči Berberina nakon hapšenja! UHVAĆEN NA 200 M OD KUĆE! Foto: Pink.rs, Kurir.rs / Čitalac Kurira, Pink.rs

Naredna pravosnažna kazna doživotnog zatvora izrečena je Crnogorcu Dejanu Daboviću zbog svirepog ubistva bivše devojke Dušanke Jocović nasred ulice u Novom Sadu.

Radomir Blagojević takođe služi kaznu doživotnog zatvora jer je u Surčinu u julu 2020. godine zapalio i usmrtio svoju bivšu partnerku Zoricu Kalinić i silovao poznanicu.

Foto: Facebook Printscreen

Apelacioni sud u Kragujevcu je preinačio prvostepenu presudu i osudio Virđinela Jovanova na kaznu doživotnog zatvora zbog pokušaja silovanja i ubistva 86-godišnje žene.

Goran Džonić je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva cele porodice Đokić, odnosno svog brata od tetke Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i ćerke Lidije Đokić iz Aleksinca 2021. godine.

1/5 Vidi galeriju Goran Džonić Foto: Privatna Arhiva, M.S.

Zbog ubistva supruge Snežane Pavlović, koju je prethodno zlostavljao, i ranjavanja maloletne ćerke, Dejan Pavlović iz Vranja služi kaznu doživotvnog zatvora.

Miloš Nikolić iz sela Donji Dejan kod Vlasotinca služi istu kaznu jer je 21. februara 2023. godine u Zaječaru na smrt pretukao dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge.

Na kaznu doživotnog zatvora je pravosnažno osuđen i Miroslav Marković zbog ubistva bivše devojke Sanje M. 5. marta 2023. godine u centru Pirota.

Foto: Facebook

U centru Bora 21. septembra 2021. godine je ubijena Violeta Nikolić, za čije ubistvo kaznu doživotnog zatvora služi njen vanbračni suprug Žarko Petrović.

Apelacioni sud u Beogradu je preinačio prvostepenu presudu kojom je Stojan Ilić zbog ubistva 16-godišnje devojčice i pokušaja ubistva tri člana njene porodice u Ripnju 2023. godine bio osuđen na kaznu zatvora od 19 godina i pravosnažno ga osudio na kaznu doživotnog zatvora.

Foto: Privatna Arhiva

Sa druge strane, S.S. iz Leskovca je zbog silovanja svoje maloletne ćerke od 2019. do 2022. godine, prvostepenom presudom bio osuđen na kaznu doživotnog zatvora, ali je presuda peinačena i on je pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina.

Preinačena je i presuda Vladimiru Maksimoviću koji je prvostepenom presudom zbog ubistva supruge Milene Maksimović, doktorke iz Kragujevca, bio osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Maksimović je tokom služenja pravosnažne kazne od 20 godina izvršio samoubistvo.

Viši sud u Novom Sadu je Branislava Radića osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva bivše supruge Dragane Radić i njene majke Nade Četnik u februaru 2024. godine u naselju Rakovac kod Beočina. U ovom slučaju se čeka drugostepena presuda.

Foto: Facebook

Konačna odluka se čeka i u slučaju Martona Robotke koji je prvostepenom presudom osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva svoje majke Mirjane Robotke u januaru 2025. godine u Srbobranu.

Jedina žena u Srbiji koja je prvostepenom presudom osuđena na kaznu doživotnog zatvora je Aldina Lakota, zbog ubistva svoje svekrve u Sjenici. Međutim, tu presudu je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

Foto: Sandžak Danas, Nenad Kostić, Ilustracija

Pre uvođenja kazne doživotnog zatvora maksimalna kazna zatvora je bila 40 godina, dok je sada, pored doživotne, moguće izreći i kaznu od 20 godina, ali ne i više od toga.