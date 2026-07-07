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Danas je izrečena presuda petorici muškaraca koji se terete da su, kao organizovana kriminalna grupa, u januaru 2021. godine na Kanarevom brdu u Beogradu ubili Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole (22). Mlađi Skole sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine, i to nedaleko od mesta na kom mu je 21 godinu kasnije likvidiran naslednik.

Zoran Uskoković Mlađi Foto: Printscreen Facebook

Nikola Živanović (48), koji je označen kao organizator kriminalne grupe, osuđen je danas u Specijalnom sudu u Beogradu na 20 godina zatvora. Ista kazna izrečena je i okrivljenom Milošu Krstiću, koji je prerušen u starca ispalio hice u sina žestokog momka iz devedesetih. Vladimiru Babiću, bivšem mužu manekenke Sandre Obradović, zbog pomaganja u zločinu sud je izrekao kaznu od 12 godina zatvora, bivšem fudbaleru Aleksi Dimitrovu 13 godina, a Aleksandru Mitroviću koji se nalazi u bekstvu 12 godina zatvora.

Ubistvo Malog Skoleta i dalje šokira javnost, jer je njegova likvidacija obavljena na do tada neviđen način. Naime, ubijen je 29. januara 2021, kada mu je ubica, prerušen u starca, iz pištolja sa prigušivačem ispalio hitac u lice. Zoran je istog trenutka pao, a ubica mu je prišao bliže i iz neposredne blizine ga "overio", nakon čega se mirno udaljio. To se desilo iza supermarketa na Kanarevom brdu, na samo 50-ak metara od stana u kome je Uskoković živeo, a nedaleko od mesta gde je njegov otac ubijen mnogo godina ranije. Telo Skoleta mlađeg pronađeno je tek sutradan ujutro, našli su ga radnici prodavnice kad su došli na posao. Tokom uviđaja, na mestu zločina pronađene su četiri čaure, koje su poslate na veštačenje.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje za ubistvo Malog Skoleta Foto: Printscreen/Europol, MUP Srbija

Ubistvo malog Skoleta skovano je, jer je, prema navodima optužnice, Nikola Živanović iz bezobzirne osvete, naredio njegovu likvidaciju, smatrajući da je Mali Skole odgovran za bacanje bombe na njegov kafić.

Tužilaštvo navodi da je surovoj likvidaciji prethodilo niz događaja, koje je osumnjičeni Živanović, iz samo njemu znanih razloga, povezao sa žrtvom. Prvo je 8. oktobra 2020. na lokal u njegovom vlasništvu, bačena eksplozivna naprava, da bi dva dana kasnije neko pucao u blizini ovog kafića i lakše ranio konobara. Tada je Živanović, navodi se u optužnici, zatražio od "okrivljenih Krstića i Dimitrova da svakodnevno prikupljaju informacije o kretanju Uskokovića".

Okrivljeni Živanović je smatrao da je mali Skole učestvovao "u navedenim događajima i da ih je organizovao". Ova ekipa je tada počela da koristi i zaštićenu aplikaciju Skaj preko koje su razmenjivlai tražene podatke o navikama žrtve. Krenulo se i sa detaljnim planiranjem na kojoj lokaciji sačekati Uskokovića i ubiti ga.

Skaj poruke

Pripadnici kriminalne grupe su pred zločin razmenjivali poruke u kojima su komentarisali da će Mali Skole da "prođe kao ćale".

- Neko mora da umre! Proći će kao ćale! - samo su neke od poruka koje su prikazivane u sudnici tokom suđenja, a koje su kako tvrdi tužilaštvo, pred ubistvo Malog Skoleta preko Skaja slali sada osuđeni za ovaj zločin.

U porukama koje su izvedene kao dokaz pred sudom, pripadnici kriminalne gupe komentarišu da "moraju da ga reše".

- Ma buraz, šta mi je napravio mali, brate. Ja buraz imam sve informacije, sve znam. Ovaj mali što je bio sa njim, došao i ispričao mi sve. Kaže drali se "al je sinoć grmelo kod Živketa’" - glasila je jedna od glasovnih poruka koje su puštene u sudnici.

U glasovnim porukama, Živanović, kako je navelo tužilaštvo u optužnici, govori da mora da zaustavi napade na kući i lokal, i da mora da "skine glavu zmiji".

Muškarac sa kojim se dopisivao Živanović je u jednoj od poruka napisao da bi voleo da do to toga nije došlo, ali da je "mali klinac i još Skoletov sin" i da je bilo podmuklo to što je uradio.

Imao 2 godine kad su mu "zemunci" ubili tatu

Foto: Privatna Arhiva

Zorana Uskokovića Skoleta starijeg su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. godine u hotelu "Interkontinental".

Njegov sin je imao samo dve godine kada mu je otac izgubio život, a i sam je dočekao istu sudbinu i to na gotovo istom mestu, dve decenije kasnije.

Zoran Uskoković stariji je ubijen 27. aprila 2000. u Ulici 18. oktobra, posle jurnjave automobilima po Ceraku i Vidikovcu. Važio je za vođu banjičko-miljakovačkog klana. Zajedno sa Skoletom, ubijen je i Miloš Stevanović, njegov telohranitelj, koji je inače radio kao policajac u SUP-u Voždovac. Ubice nikada nisu pronađene.