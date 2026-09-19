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Nakon što su shvatili da milioni koje je Hakan Temelatan trebalo da prosledi u Ekvador nisu stigli na odredište, već su završili na računu njegove firme, a potom, kako su tvrdili, uloženi u njegov hotel i privatne poslove, vođe kavačkog klana počele su da mu prete smrću i traže da dug obezbedi celokupnom imovinom.

Najdirektniju pretnju sredinom septembra 2020. godine uputio je tadašnji policajac Ljubo Milović, poručujući da će dve rate od po 250.000 evra, čiju je isplatu Temelatan obećavao, dati za njegovu glavu.

"Nema lufta, reci mu. Daću obe rate za njegovu glavu. Čuš lufta, kakvo govno, vrti sa dva miliona mukom zarađena. Može Istanbul", napisao je Milović tog dana u grupnom četu.

To je poslao nakon što član kriminalne ekipe, koji je pisao iz Nemačke, sakriven iza Skaj naloga KH4JH9, i koji posreduje u naplati, piše da je Temelatan ponudio da im vrati prvu ratu u Istanbulu, a da mu posle druge "daju lufta".

Prethodno je poručio da Temelatana, Tunaja i Polara - Miletu Ojdanića, niko neće spasiti:

"Reci mu da će i Tunaj i on imati ozbiljne probleme. Da ga niko spasiti neće, ni njega, ni Tunaja, ni Polara"...

Vođa kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela Radoje Zvicer istovremeno je od njihovog saradnika u Nemačkoj tražio da Temelatanu pokaže novinske tekstove o obračunima, kako bi mu bilo jasno šta mu preti ukoliko ne vrati novac:

Radoje Zvicer Foto: Printscreen Interpol

"Malo mu pokaži novine kako se roka... Buraz, kaži mu da ozbiljnim ljudima duguje i da to mora završiti".

Pretnje su usledile pošto je saradnik iz Nemačke preneo Temelatanovo objašnjenje da je novac zadržan na računu njegove firme, navodno blokiranom zbog sumnje u pranje novca.

"Ovako kaže čovek da su pare buraz na računu i da je on dao već to. Sad su blokirane zbog pranja para dok se sve ne razjasni. On kaže da ima otvoreno 1,623 miliona prema vama. Kaže treba malo vremena da se to razjasni i da vrati", napisao je 14. septembra njihov saradnik iz Nemačke sakriven iza Skaj naloga KH4JH9.

Temelatan je, prema njegovim rečima, novac trebalo da pošalje preko Turske:

"Pare šalje on preko računa za Tursku i iz Turske se šalje dalje".

Iz prepiske proizilazi da je krajnje odredište novca bio Ekvador. Milović nije prihvatio objašnjenje o blokiranom računu. U porukama je tvrdio da je Temelatan njihov novac zadržao i iskoristio za sopstvene poslove:

"Nemamo mi ništa s njim i sa računom. On je naše pare investirao u hotel i rešavao svoje privatne probleme. On je klasično i smišljeno naše pare zaplenio da ulaže u svoje poslove".

Dva dana kasnije ponovio je da je Temelatan priznao gde je novac završio:

"Ja sam poslao bio tri momka pre mesec dana i dao je momcima bio rokove i priznao da je uložio pare u hotel".

Od Temelatana su tada tražili da odmah vrati najmanje 500.000 evra. On je, prema porukama, odgovorio da taj iznos ne može isplatiti odjednom, već u dve rate po 250.000 evra.

Upravo te dve rate Milović pominje kada je zapretio da će ih dati "za njegovu glavu". Pošto novac ni nakon pretnji nije vraćen, kavčani su već od poslednjeg dana septembra počeli da popisuju Temelatanovu imovinu i razrađuju način da uzmu hotel u Nemačkoj, stanove u Ofenbahu, kuću u Limburgu, automobile, među kojima i dva blindirana "mercedesa" G-klase, nekoliko kilograma zlata u Turskoj, satove i drugu imovinu.

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas, Printscreen/X

"Sve danas nudi, staru jeo svoju. I nekretnine u Turskoj i sve. Malo ga prpa. Buraz, možemo naći nekog čistog da se to prebaci. U stvari je**** ga prpa”, piše KH4JH9.

Milović mu odgovara da se prave da ih je strah: "Ma oni se prave da ih je strah. Oni glume, takve fele nema nigde. Oni plaču, kukaju, samo pare da ne daju".

Sagovornik mu odgovara da mu je Hakan rekao da će Milović doći u Nemačku da se vide: "Kaže dolaziš ti gore, hoćeš ga videti. Tako mu je neko rekao da dolazi buraz Oficir gore i hoće njega i onog što živi gore videti i pričati sa njima. Rekao sam mu - buraz, ako on dođe onda traži mišju rupu i sakrivaj se".

Milović mu odgovara - "Laže, sve mu je***, ta džukela, nema šta ko pričati sa njim dok ti pričaš... Piši mu ti sutra papire da priprema", a Zvicer dodaje:

"Ništa njegove reči ne znače, samo papiri od stanova i ostalog".

Zlato, automobili, bageri, stanovi...

Poruke u grupnom četu, razmenjivane preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, pokazuju da su tom Turčinu nastanjenom u Nemačkoj 10. juna 2020. godine dali novac da im prenese u Ekvador, da je on u međuvremenu priznao dug od 2,2 miliona evra, ali da je kasnije svoju obavezu prema kavčanima pokušavao da svede na 1,2 miliona evra.

Iz prepiske se vidi da novac nije išao klasičnim bankarskim putem između "poslovnih partnera", već preko mreže posrednika. Jedan od njih, proizilazi iz prepiske, izvesni je Ramazan, koji je, kako objašnjavaju, godinama bio veza kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela sa Temelatanom i preko koga su prebacivali novac. Fotografije koje razmenjuju pokazuju da je reč o Ramazanu Keskinu.

"Ramazan je konekcija prema njemu ima mnogo godina, mnogo puta su prebacivali pare i uvek je funkcionisalo i bilo kako treba... jednostavno su sad hteli da se služe sa našim parama, da ih malo obrnu i onda odu malo dalje, zasekli se i hoće da nas prevare", napisao je Milović 22. oktobra 2020. godine...

U drugoj poruci objašnjava:

"Taj Ramazan poznaje mog druga iz posla Polara 20 godina... Mnogo puta se preko njih prebacivale pare".

Problem je, prema njihovim porukama, nastao kada je Temelatan počeo da odlaže vraćanje novca i probija dogovorene rokove. O dugu i pokušaju naplate, ali i kako Temelatanu raste kamata, pisali su u nekoliko grupnih čatova, ali i u direktnoj komunikaciji. Već od kraja septembra, pokušavajući uporno da se naplate, vrhuška kavačkog klana razrađivala je plan ko i kako da uzme koji deo imovine.

Kavčanin koji je u to vreme imao policijsku značku - Milović poslednjeg dana septembra počinje konverzaciju u jednoj od Skaj grupa, govoreći terencu koji je pisao sakriven iza Skaj naloga KH4JH9, da mu je Komita - Zvicer, rekao sve što su pričali.

"Prenio mi je Komita šta ste pričali. Nema druge no ta auta da pripremi", šalje on.

Šef klana uključuje se u prepisku, ali i njihov saradnik iz Nemačke, koji objašnjava da dužnik "Ima auta buraz i stan u Offenbachu bez tereta".

Milović tada traži da im preda zlato u Turskoj, a Zvicer stan u Nemačkoj.

"I to zlato u Tursku da preda", piše policajac, a Kotoranin dodaje: "Papire od stana u Nemačku ti odmah vidi, za Tursku neka da kontakt da šaljem druga, zlato, satove, auta".

"Ako ima koji kamion, bager, i to igra ulogu", jedna je od Milovićevih poruka...

Opasan je kad vara mafiju

Da Temelatan nije bio u običnom poslovnom sporu, već pod pritiskom kriminalne organizacije, pokazuje i razgovor vođen poslednjeg dana septembra. Nakon što njihov saradnik iz Nemačke za Temelatana kaže da je "opasan" i veliki "muljator", Zvicer mu odgovara:

"Opasan nego što je kad vara mafiju".

Potom dodaje:

"Zna on zašto te pare idu, ali prevaranti nemaju strah".

Dok su pretnjama pokušavali da ga nateraju da vrati novac, kavčani su razrađivali i plan da dug obezbede njegovom imovinom. Temelatan je, prema porukama, nudio da dozvoli upis tereta na hotel i kuću. "Mogu staviti blokadu i na hotel i na kuću, nije problem", prenosi njihov saradnik njegove reči. Krajem septembra dogovori o preuzimanju ili zalaganju imovine postaju konkretniji.

Narednih dana njihov saradnik obilazi nekretnine i proverava dokumentaciju. Prvog oktobra javlja da Temelatan ima kuću u Limburgu i stanove u Ofenbahu na kojima bi mogli da upišu potraživanje:

"Ima dosta stanova ovde, novogradnja je sve. Ima dve zgrade, ispred ova i iza još jedna koja ide u L onako. Ima ovaj smrad dosta objekata i svuda je upetljan, raspitao sam se o njemu. Ovo ti je blizu stadiona Offenbacha, naselje jedno pored grada, mirno je. Nije ono top, top lokacija, ima stranaca, ali je baš dobro", šalje kavčanima saradnik iz Nemačke i prenosi im da se Temelatan žalio da ih je 30 u grupi, da su svi delili novac kada se zarađivalo, a da sada samo on mora da vrati...

"Ima kuća u Limburgu i stanovi u Offenbachu. Možemo se upisati svuda, samo da kažemo ko će se upisati."

Dan kasnije predlaže da se usredsrede na stanove:

"Kaže, ima više stanova u Offenbachu, ta zgrada. Onda je, po meni, bolje tu sve se upisati nego na onoj kući u Limburgu."

Objašnjava da će pokušati da pronađe svaki način da osiguraju naplatu:

"Ja ću nekako svuda rešiti, bilo kako i gde, da se osigura dug - i upisi, i auti, i sve".

Sredinom oktobra Zvicer preti da će otkinuti nogu Temelatanu, pa ga sa "njom sve po glavi"...

"To sam i očekivao", odgovara mu KH4JH9.

"Samo mi ga daj na Sky da mu pokažem galeriju slika. Da vidi kako pravim kebab", preti Zvicer 12. oktobra, a Milović tog dana traži da pošalje svoje iz Holandije na sastanak kad im bude prepisivao imovinu...

"Možeš li ti organizovati Hakana da ja pošaljem ove moje iz Holandije kad bude upis. Da posede sa Hakanom malo, da ga ne biju kao zbog tebe itd. Da mu kažu da mu niko pomoći neće, ni ti, ni niko".

Istraga u Nemačkoj

Ekipa od koje kavčani traže novac procesuirana je 2020. godine u Nemačkoj, pokazuju sudski spisi koje ekipa okupljena oko Zvicera razmenjuje preko Skaja.

"Ramazan Keskin je vođa organizacije koju čine njegovi srodnici i okrivljeni Bilal Keskin, Yunus Keskin, Tunay Keskin, Ibrahim Keskin, Kemal Keskin i Mahmut Keskin, kao i okrivljeni Hodžić, Etemović, Halimanović, Metin Yer i Isa Gumus. Organizacija se godinama bavi uvozom i trgovinom narkoticima u količinama od više stotina kilograma. Grupa je pretežno dopremala kokain i heroin u Holandiju, gde je droga, naročito u Roterdamu, privremeno skladištena. Iz Roterdama je grupa distribuirala kokain i heroin širom Evrope. Značajne količine heroina prvo su iz Holandije, posredstvom balkanskih kurira koje je angažovala organizacija, prebacivane u Hadamar u Nemačkoj i skladištene u stanu okrivljenog Etemovića. Odatle je grupa organizovala dalji transport. Gotovina je preko balkanskih kurira prebacivana pretežno u Tursku, kako bi se njome nabavljali kokain i heroin i delila dobit", piše u spisima od početka novembra 2020.

Prema tim spisima, Keskin i Hakan Temelatan, zajedno sa Tunayem Severlijem, investirali su u hotel Airport Garden u Raunheimu.

"Da sutra vidimo na koliko nekretnina ima, auto mu parkiraj, nek pokaže sve šta mu je čisto. Da vidimo koja je to vrednost stvarna, umanjena za 30-40 posto", napisao je Milović 1. oktobra 2020. godine...

Zastrašivali fotografijama iskasapljenog Vukićevića

Pokušavajući da izvuku novac od Temelatana, kavčani su u oktobru procenili da je najbolje da glavno obezbeđenje bude hotel tog državljanina Turske u Nemačkoj.

"Najbolje i najbrže i, po meni, najefikasnije je staviti mu na hotel 2,5 miliona", piše njihov saradnik 12. oktobra.

Plan je bio da se na hotel upiše potraživanje, a da, ukoliko Temelatan do kraja godine ne vrati novac, oni pronađu kupca i prodajom nekretnine naplate dug.

"Ako se taj hotel ne proda, mi možemo kupca tražiti i prodati, samo da se izvuku pare naše", objašnjava on.

Najpre je, prema porukama, na hotelu upisano obezbeđenje od 1,2 miliona evra. Potom su zahtevali upis još 1,3 miliona, kako bi ukupan iznos dostigao 2,5 miliona evra.

"Prvih 1,2 su upisana već u zemljišne knjige, a za ovih 1,3 će sad ovih dana isto doći poštom potvrda", javlja njihov saradnik 28. oktobra.

Šest dana pre toga Zvicer šalje fotografije iskasapljenog tela Lazara Vukićevića, koje pokazuju monstruoznost kartela i piše:

"Ovako malo, a buraz. Za 3 min bi doneo 10 miliona... E kako bi Hakan sukur izgledao sa ovom frizuricom. Zato sam ti rekao daj ga na tel", piše Zvicer 22. oktobra.

Četiri dana kasnije u grupnom čatu stiže dokument koji potvrđuje da je 26. oktobra 2020. na nekretnini upisano obezbeđenje od 2,5 miliona evra u korist osobe čije je ime na dostavljenoj kopiji prekriveno. Sporazum su potpisali Temelatan, kao direktor kompanije "HT Wohnbau GmbH & Co. KG", i neimenovani poverilac.

Istim dokumentom poverilac se obavezao da neće sprečiti prodaju hotela i da će, ukoliko nakon prodaje i podmirenja drugih obaveza ne ostane svih 2,5 miliona evra, prihvatiti najveći raspoloživi iznos. Prepiska pokazuje da su kavčani istovremeno insistirali da se upisano obezbeđenje ne briše dok im novac zaista ne bude isplaćen.

"Bez para nema brisanja”, glasila je poruka njihovog saradnika iz Nemačke.