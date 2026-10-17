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Nakon što se juče navijačka grupa Principi na društvenim mrežama oprostila od nekadašnjeg potpredsenika FK Partizan Vladimira Vuletića, danas je u novinama osvanula i čitulja od starog vođe ovih navijača Veljka Belivuka i njegove desne ruke Marka Miljkovića, dvojice šefova beogradskog ogranka kavačkog klana, koji su u pritvoru zbog suđenja za sedam ubistava i drugih teških zločina.

U čitulji koja je objavljena u dnevnim novinama piše:

- Alo, profo, Velja je... Poslednji pozdrav od Velje, Marka i Dekija - poručili su kavčani.

Čitulja za Vuletića Foto: Večernje Novosti

Očigledno je da Belivuk ovim obraćanjem pravi aluziju na audio-snimak Vuletićevog i njegovog telefonskog razgovora, koji je ranije dospeo u javnost, a u kojem Veljko na početku kaže: "Profo, Velja je..."

Kremacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, Vladimira Vuletića, zakazana je za danas u 13 sati na Novom groblju u Beogradu. On je pronađen mrtav u utorak u svom stanu na Zvezdari, nakon što su četvorica njegovih studenata provalila u njegov stan jer im se danima nije javljao na telefon, a uzrok njegove smrti se još uvek ispituje. Njegovo telo bilo je na improvizovanom balkonu na koji se izlazi iz saune, a komšije kažu da su ga poslednji put čule u nedelju.

Podsetimo, juče je na društvenim mrežama objavljen snimak posvećen profesoru, uz poruku i fotografiju na kojoj se nalaze, ni manje ni više nego, "braća" kako su jedan drugog oslovljavali, Vuletić i Veljko Belivuk, inače označen kao vođa kriminalne grupe.

- Počivaj u miru, profo - poručili su pripadnici ove navijačke grupe uz fotografiju na kojoj je sa jedne strane Belivuk, a sa druge Vuletić.

Vladimir Vuletić Foto: Marko Karović Printskrin

Na pomenutom audio-snimku Vuletić i Belivuk su jedan drugom upućivali prisne reči, a Vuletić je poziv pravdao time da je, kao tadašnji potpredsednik Partizana, komunikaciju sa navijačima smatrao delom svojih radnih obaveza.

Inače, Vuletić je bio i svedok u sudskom postupku koji se vodi protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga zbog sumnje na pranje novca.

Tokom svedočenja, Vuletić je govorio o odnosu uprave Partizana i navijača, navodeći da je klub na godišnjem nivou za njihove aktivnosti izdvajao oko 100.000 evra.

Balkon na kojem je nađen Vuletić Foto: Kurir/S.S.

On je naveo i da je Belivuka i Miljkovića upoznao na stadionu Partizana, nakon što je njihova navijačka grupa preuzela južnu tribinu.