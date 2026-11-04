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Četvrti "Memorijal Nikolina Janković" biće održan u subotu, 7. novembra, na Gledićkim planinama, u znak sećanja na dvanaestogodišnju Nikolinu Janković iz Kragujevca, koja je preminula nakon što ju je na pešačkom prelazu automobilom udario Vladan K. (71).

Nikolina Janković Foto: Drustvene Mreže

Ovaj memorijal posvećen je devojčici čiji je život prerano ugašen, a njegov cilj je da se kroz druženje, planinarenje i boravak u prirodi čuva uspomena na nju, ali i podigne svest o bezbednosti u saobraćaju.

- Učesnici će se okupiti u subotu, 7. novembra. Za decu koja dolaze u organizaciji Planinarskog društva "Žeželj" okupljanje je planirano u 8.45 ispred Osnovne škole "Stanislav Sremčević" - navela je majka devojčice i dodala da će početna tačka planinarske rute biti manastir Svetog Dimitrija u Bajčetini, odakle će se u 10 časova krenuti kružnom stazom ka Crnom vrhu.

Majka ističe da memorijal ima poseban značaj, jer osim čuvanja uspomene na Nikolinu, promoviše zdrave navike kod najmlađih i ukazuje na važnost bezbednosti u saobraćaju.

- Memorijal ima za cilj promociju planinarenja kod mladih i podizanje svesti o bezbednosti u saobraćaju. Na svakoj planinarskoj akciji za decu promovišemo i zdrave navike u ishrani. Preporuka je da deca ponesu sendvič, voćku, vodu, zdrave grickalice, orašasto i suvo voće i slično. Toga se pridržavala i naša Nikolina - poručila je ona.

Tuga umesto slavlja

Podsetimo, tragedija koja je zavila porodicu Janković u crno dogodila se 7. decembra 2022. godine u Kragujevcu. Dvanaestogodišnja Nikolina vraćala se iz škole i prelazila ulicu na pešačkom prelazu kada je na nju automobilom naleteo Vladan K. (71).

1/7 Vidi galeriju Nikolina Janković Foto: Printscreen/Instagram

Odletela je 33 metra u dalj i dva metra u vis, a vozač automobila nije je ni pogledao. Prema rečima očevidaca, ispušio je cigaretu i iznervirao se zbog štete na karoseriji. Skupljao je tablice da ih ne zgaze, a nije zaustavio saobraćaj da još neko ne udari Nikolinu.

- Nesreća se dogodila tog 7. decembra 2022. kada je Nikolina, vraćajući se iz škole, prelazila pešački prelaz. Udario ju je automobil koji je vozio Vladan K., ne poštujući ograničenje brzine. Svedoci su opisali da je udar bio silovit, devojčica je odletela desetine metara dalje, a vozač nije prišao da joj pomogne - podseća izvor.

Od siline udarca devojčica je zadobila teške povrede, a lekari su danima pokušavali da joj spasu život. Ipak, uprkos velikoj borbi, Nikolina je preminula u noći između 31. decembra i 1. januara, ostavljajući iza sebe neutešne roditelje i porodicu.

Njena majka Vera Janković ranije je za medije govorila o stravičnim trenucima i poslednjim satima koje su proveli uz svoju devojčicu.

Vera Janković Foto: Kurir televizjia

- Petnaest minuta pre ponoći za Novu godinu, suprug i ja smo napuštali bolničku sobu nakon sati provedenih uz našu dragu devojčicu, čitajući joj knjigu. Oprostili smo se od nje sa suzama i rečima: "Čekaj nas obavezno i sutra".Tada je hrabro srce naše Nikoline prvi put zastalo, kao neki znak da smo se već tih dana nevidljivo oprostili. Bilo je jezivo i strašno. Napolju je sijalo bezbroj vatrometa, dok su se lekari borili za nju, reanimirajući je - ispričala je ranije neutešna majka.

Posebno bolna za roditelje ostala je činjenica da je Nikolina neposredno pre tragedije javila ocu da se vraća kući.

- Tog dana Nikolina je pozvala tatu posle škole i rekla mu: "Tata, stižem kući". Ubrzo nakon toga stigao mi je poziv sa nepoznatog broja... Moja Nikolina se nikada nije vratila iz škole - govorila je Vera.

4 godine kasnije bol ne jenjava

Majka je na godišnjicu nesreće ranije objavljivala potresne poruke, podsećajući na devojčicu koja je, kako je isticala, trebalo da odrasta, završava školu i sa roditeljima deli svakodnevne radosti.

Nikolina Janković Foto: Drustvene Mreže

- Te 2022. poslednji put smo čuli glas naše Niki. Umesto da sada slušamo dogodovštine iz škole i rešavamo tinejdžerske probleme, palimo sveće na mestu gde je napravila poslednje korake. Naša divna Nikolina, svet bi bio bolje mesto da si ti sa nama - napisala je ona.

U međuvremenu je vođen i sudski postupak protiv Vladana K. zbog nesreće u kojoj je devojčica stradala. Prema ranijim navodima, u septembru 2023. godine izrečena mu je prvostepena kazna od osam godina zatvora.