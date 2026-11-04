"SVAKOG JUTRA TRAŽIM SNAGU DA ZAPOČNEM DAN, ALI ME UBRZO OBUZME MRAK" Patnja majke za poginulim sinom Mihajlom (7) iz Kikinde sve veća (foto)
- Ivana Subotički iz Kikinde već pet meseci tuguje za sinom Mihajlom, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 23. maja.
- Kaže da svakog dana traži pravdu i da je pokrenuta peticija za veću bezbednost u Albertovoj ulici, gde je dečak stradao.
- Osumnjičena D.D. se brani sa slobode, a BMW kojim je, prema navodima, udaren dečak i dalje je na veštačenju.
Ivana Subotički iz Kikinde već pet meseci prolazi kroz najveću životnu patnju, jer je 23. maja u saobraćajnoj nesreći ostala bez sina jedinca, Mihajla Smetane (7). U ispovesti za Kurir majka deli svoj bol i ugašene snove, i naglašava da živi samo za dan kada će sud doneti pravdu porodici.
Iako svakog jutra, kako kaže, traži snagu kako da započne dan, majka Ivana vodi brigu i o drugoj deci koja su ugrožena u saobraćaju.
- Svako jutro očekujem ručice mog sina koje me bude iz noćne more uz reči: "Mama, to je samo san. Tu sam", ali me ubrzo obuzme mrak. Po ceo dan gledam njegove slike i zamišljam ga u svojim rukama. Svaki dan je sve teži, ali ne odustajem od borbe za pravdu, pravdu za mog Mihajla. Letos smo pokrenuli i peticiju za povećanu bezbednost u saobraćaju, u Albertovoj ulici, gde mi je sin nastradao i gde inače živimo. Rekli su mi da će do kraja godine biti postavljeni ležeći policajci, a ja sve vreme brinem čije dete će sledeće biti pokošeno u našoj ulici - priča za Kurir neutešna majka. Ona kaže i da svakog meseca putem mejla traži od policije sve zabeležene prekršaje u saobraćaju u Albertovoj ulici, ali se, kako kaže, plaši da nisu svi bahati vozači sankcionisani.
Tragičnog 10. maja ove godine, majka se priseća da se njen sin igrao sa drugarima na ulici, a da je malo pre nesreće rešio da krene kući.
- Još uvek je bio dan, oko 18.30 sati. Igrao se sa svojim prvacima iz škole, nedaleko od kuće. Sećam se da je tog dana bio posebno veseo i da je častio drugare sokićima i suncokretom. Uvek sam znala gde se nalazi jer je imao onaj "pametni satić". Imala sam i mir jer je znao kako da se ponaša u saobraćaju, svemu sam ga naučila. Međutim, kada je, nakon igre, krenuo da pređe ulicu, na njega je naleteo taj automobil i naši životi su zauvek ugašeni - govori nam uplakana majka, dodajući da neće odustati od borbe u sudskom postupku, u kojem će se kako veruje dokazati sve okolnosti teške tragedije.
- Ona i da dobije nanogicu i godinu dana, dve, tri, zatvora... To ništa neće vratiti moje dete, ali neću odustati od borbe da dobije zasluženu kaznu. Toliko dugujem svom sinu - zaključuje neutešna Ivana Subotički.
BMW na veštačenju
Podsetimo, osumnjičena za izazivanje nesreće sa smrtnim ishodom D.D. se brani sa slobode. Kako saznajemo, saobraćajni veštaci još uvek utvrđuju kako je osumnjičena kobnog dana oborila Mihajla u Albertovoj ulici, vozeći automobil marke BMW X3.
- Još uvek se veštači kojom brzinom se kretala kroz naselje i da li je kočila kada je videla dečaka. Svedoci nesreće izjavili su da se kretala većom brzinom, oko 80 km na sat, a da je dečak pokušavao da pređe ulicu van pešačkog prelaza. Inače, Alberotva ulica je dugačka oko dva kilometra i ima samo jedan pešački prelaz, ali se dečak u trenutku nesreće nije nalazio blizu njega - ispričao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodao da su očevici posle nesreće tvrdili da nisu primetili da je žena za volanom BMW-a kočila kada se približila dečaku.
- Mališan je zadobio teške povrede, a 13 dana kasnije preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, nakon nadljudske borbe lekara da ga spasu - dodao je izvor.
Viđamo je za volanom
U razgovoru sa meštanima Kikinde saznali smo i da osumnjičenu D.D. i dalje viđaju za volanom, ali u drugom vozilu.
- Taj BMW, kojim je udarila dečaka, je oduzet i nalazi se na veštačenju, a pretrpeo je velika oštećenja. Ona od tada vozi drugi auto, isto džip. Nisam čuo da je ikada kontaktirala porodicu koju je zavila u crno, odnosno da ih je pitala kako je dete dok je bilo u bolnici, i da li im je kasnije izjavila saučešće. Njen život se prosto nastavio, dok je malom Mihi zauvek ugašen - kaže za Kurir komšija osumnjičene žene.
Najtežu životnu bol Ivana Subotički svakodnevno deli sa svojim prijateljima na društvenoj mreži Fejsbuk, pa je tako bilo i 23. oktobra, kada se navršilo pet meseci od smrti njenog sina.
- Svakog 23. u mesecu palim sveću za svog sina, mog Mihajla. Nosila sam te devet meseci ispod svog srca, rađala te 12 sati, bdila nad tobom svake noći kada si bio bolestan, pričala ti priče pred spavanje, hranila te, vaspitavala, čuvala i volela više od samog života. Gledala sam kako rasteš, sanjala tvoju budućnost i verovala da ću biti uz tebe kroz sve što te čeka. A onda, jednog dana sve je stalo. Ostala je praznina koju ništa i niko ne može da popuni. Tvoje stvari i dalje stoje tamo gde si ih ostavio, kao da ćeš svakog trenutka ući na vrata. U kuhinji je prazna tvoja stolica. Tvoj glas se više ne čuje, nema tvog osmeha, tvojih zagrljaja, tvojih poljubaca... Moj Mihajlo, ti si zauvek moje dete, moja najveća ljubav i moja rana koja nikada neće zarasti. Mama te voli beskrajno, sve do neba i preko njega - piše u objavi posvećenoj malom anđelu.