Slušaj vest

Ivana Subotički iz Kikinde već pet meseci prolazi kroz najveću životnu patnju, jer je 23. maja u saobraćajnoj nesreći ostala bez sina jedinca, Mihajla Smetane (7). U ispovesti za Kurir majka deli svoj bol i ugašene snove, i naglašava da živi samo za dan kada će sud doneti pravdu porodici.

Mihajlo sa majkom Ivanom Foto: Društvene Mreže, Kurir/S. U.

Iako svakog jutra, kako kaže, traži snagu kako da započne dan, majka Ivana vodi brigu i o drugoj deci koja su ugrožena u saobraćaju.

- Svako jutro očekujem ručice mog sina koje me bude iz noćne more uz reči: "Mama, to je samo san. Tu sam", ali me ubrzo obuzme mrak. Po ceo dan gledam njegove slike i zamišljam ga u svojim rukama. Svaki dan je sve teži, ali ne odustajem od borbe za pravdu, pravdu za mog Mihajla. Letos smo pokrenuli i peticiju za povećanu bezbednost u saobraćaju, u Albertovoj ulici, gde mi je sin nastradao i gde inače živimo. Rekli su mi da će do kraja godine biti postavljeni ležeći policajci, a ja sve vreme brinem čije dete će sledeće biti pokošeno u našoj ulici - priča za Kurir neutešna majka. Ona kaže i da svakog meseca putem mejla traži od policije sve zabeležene prekršaje u saobraćaju u Albertovoj ulici, ali se, kako kaže, plaši da nisu svi bahati vozači sankcionisani.

Mihajlo Smetana Foto: Društvene Mreže, Kurir/S. U.

Tragičnog 10. maja ove godine, majka se priseća da se njen sin igrao sa drugarima na ulici, a da je malo pre nesreće rešio da krene kući.

- Još uvek je bio dan, oko 18.30 sati. Igrao se sa svojim prvacima iz škole, nedaleko od kuće. Sećam se da je tog dana bio posebno veseo i da je častio drugare sokićima i suncokretom. Uvek sam znala gde se nalazi jer je imao onaj "pametni satić". Imala sam i mir jer je znao kako da se ponaša u saobraćaju, svemu sam ga naučila. Međutim, kada je, nakon igre, krenuo da pređe ulicu, na njega je naleteo taj automobil i naši životi su zauvek ugašeni - govori nam uplakana majka, dodajući da neće odustati od borbe u sudskom postupku, u kojem će se kako veruje dokazati sve okolnosti teške tragedije.

Mihajlo i Ivana Foto: Društvene Mreže, Kurir/S. U.

- Ona i da dobije nanogicu i godinu dana, dve, tri, zatvora... To ništa neće vratiti moje dete, ali neću odustati od borbe da dobije zasluženu kaznu. Toliko dugujem svom sinu - zaključuje neutešna Ivana Subotički.

BMW na veštačenju

Podsetimo, osumnjičena za izazivanje nesreće sa smrtnim ishodom D.D. se brani sa slobode. Kako saznajemo, saobraćajni veštaci još uvek utvrđuju kako je osumnjičena kobnog dana oborila Mihajla u Albertovoj ulici, vozeći automobil marke BMW X3.

- Još uvek se veštači kojom brzinom se kretala kroz naselje i da li je kočila kada je videla dečaka. Svedoci nesreće izjavili su da se kretala većom brzinom, oko 80 km na sat, a da je dečak pokušavao da pređe ulicu van pešačkog prelaza. Inače, Alberotva ulica je dugačka oko dva kilometra i ima samo jedan pešački prelaz, ali se dečak u trenutku nesreće nije nalazio blizu njega - ispričao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodao da su očevici posle nesreće tvrdili da nisu primetili da je žena za volanom BMW-a kočila kada se približila dečaku.

1/6 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kikindi Foto: Kurir/S.U., Kurir/S. U.

- Mališan je zadobio teške povrede, a 13 dana kasnije preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, nakon nadljudske borbe lekara da ga spasu - dodao je izvor.

Viđamo je za volanom

U razgovoru sa meštanima Kikinde saznali smo i da osumnjičenu D.D. i dalje viđaju za volanom, ali u drugom vozilu.

- Taj BMW, kojim je udarila dečaka, je oduzet i nalazi se na veštačenju, a pretrpeo je velika oštećenja. Ona od tada vozi drugi auto, isto džip. Nisam čuo da je ikada kontaktirala porodicu koju je zavila u crno, odnosno da ih je pitala kako je dete dok je bilo u bolnici, i da li im je kasnije izjavila saučešće. Njen život se prosto nastavio, dok je malom Mihi zauvek ugašen - kaže za Kurir komšija osumnjičene žene.