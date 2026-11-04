Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
RAZBOJNICI UPALI STARICI (90) U STAN NA BANOVOM BRDU: Naterali je da kleči, pa pobegli sa 2.000 dinara
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Prava drama i nezapamćeno nasilje odigrali su se u noći između nedelje i ponedeljka na Banovom brdu, kada su dvojica razbojnika, kako se sumnja, upala u stan devedesetogodišnje starice.
Kako se navodi, dvojica nepoznatih muškaraca su upala u stan i odmah počela da viču i traže novac.
Prema tvrdnjama Telegrafa, oni su ženu hvatali za glavu i telo, grubo je stezali, a u jednom trenutku su je čak naterali da kleči pored kreveta dok su prekopavali stvari po sobama.
Uspeli su, navodno, da pronađu svega oko 2.000 dinara, zgrabili plen i pobegli u nepoznatom pravcu.
Patrola je ubrzo stigla na lice mesta, a policija intenzivno traga za dvojicom osumnjičenih.
Obavešteno je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf.rs)
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