"ŽELJA NAM JE DA NAŠ DEČAK POČIVA KRAJ OCA U CRNOJ GORI" Tragična sudbina mališana koji je ubijen u Kanadi (foto)
- Porodica dečaka pronađenog mrtvog u Kanadi namerava da njegovo telo dopremi u Crnu Goru.
- Želja najbližih je da dečak počiva pored oca u domovini, a deo novca, ako ga bude dovoljno, bio bi namenjen i memorijalnoj bašti.
Tragična sudbina dečaka (11), čiji je nestanak u Kanadi posle više od godinu dana misterije dobio najtužniji mogući epilog, potresla je porodicu, prijatelje i brojne ljude na našim prostorima. Dok se njegovi najmiliji suočavaju sa nezamislivim bolom, sada im predstoji još jedna teška borba, da njegove posmrtne ostatke dopreme u Crnu Goru.
Porodica je tim povodom pokrenula apel za prikupljanje novčane pomoći, jer su troškovi međunarodnog transporta, dokumentacije i organizacije sahrane izuzetno visoki. Kako su naveli u potresnoj objavi, potrebno im je približno 30.000 dolara samo za troškove dopremanje tela iz Kanade u Crnu Goru.
- Kao što mnogi od vas sada znaju, naš voljeni dečak pronađen je mrtav u Kanadi nakon što je nestao pre više od godinu dana. Iako smo neopisivo slomljeni ovim tragičnim gubitkom, naša najdublja želja je da ga vratimo kući - navodi se u apelu porodice.
Posebno je potresna činjenica da je dečakov otac preminuo pre nekoliko godina i da je sahranjen u Crnoj Gori. Upravo zbog toga porodica želi da dečak počiva pored čoveka za kog je, prema rečima njegovih najbližih, bio veoma vezan.
- Njegov otac je, takođe, preminuo i sahranjen je u Crnoj Gori. Naš cilj je da vratimo našeg voljenog dečaka u domovinu kako bi bio sahranjen pored svog oca i kako bismo ih konačno ponovo ujedinili - poručili su članovi porodice.
Vest o dečakovoj smrti posebno je potresla njegove rođake u Srbiji i Crnoj Gori, koji su se od njega opraštali emotivnim porukama. Jedan od članova porodice rekao je za dečaka ga je bio bistar, lep i pametan, dečak kog su svi mnogo voleli.
- Kao mali je voleo da vozi bicikl sa ocem i bio je pun života, kao i svako dete - ispričao je jedan od rođaka. On je istakao i koliko je bio vezan za oca, koji je preminuo od posledica koronavirusa.
- Neka ti je laka zemlja, mili. Dočekaćemo, ako Bog da, da te položimo pored oca. Praštaj nam svima koji smo ovaj svet do te mere pokvarili da tebe više ne bude.
Spomen-bašta
Mališan je deo života proveo i na Novom Zelandu, gde i danas žive njegovi baka, deka i tetke, kao i ljudi koji su ga poznavali i voleli. Porodica zato želi da, ukoliko bude u mogućnosti, deo sredstava bude namenjen i izgradnji memorijalne bašte.
- Krajstčerč je takođe bio njegov dom, gde žive njegovi voljeni baba i deda i tetke i gde su ga mnogi voleli. Ako se prikupi dovoljno sredstava, voleli bismo da deo bude usmeren ka memorijalnoj bašti u Krajstčerču, mirnom mestu gde prijatelji, porodica i zajednica mogu da se okupe i sete se bistrog, lepog dečaka kakav je bio - navodi se.
Porodica je objasnila da bi novac bio iskorišćen za međunarodni transport i svu neophodnu dokumentaciju, pogrebne usluge i sahranu u Crnoj Gori, ali i za podizanje memorijalnog centra u kojem bi dečakov lik i uspomenu mogli da čuvaju svi koji su ga voleli.
Poziv iz Beograda
Podsetimo, mališan je nestao u Kanadi u septembru 2025. godine, a potraga za njim trajala je mesecima. Zabrinutost zbog njegovog nestanka najpre je pokazala njegova starija polusestra iz Beograda, koja nije uspevala da stupi u kontakt sa dečakom.
Kanadska policija je 26. septembra 2025. godine dobila poziv od člana porodice, nakon čega je pokrenuta potraga. Slučaj je ubrzo označen kao visokorizičan nestanak, a u potragu su bile uključene specijalizovane policijske jedinice. Uprkos brojnim apelima, proverama i kampanji sa bilbordima, odgovora o tome gde se dečak nalazi dugo nije bilo.
Prelomni trenutak dogodio se 25. juna 2026. godine, kada je istragu preuzeo Integrisani tim za istragu ubistava (IHIT). Istražitelji su na kraju pronašli posmrtne ostatke i potvrdili da je reč o nestalom dečaku.
Zbog ovog slučaja uhapšeni su B. B. (51) i S. B. (46), oboje poreklom iz Herceg Novog. Muškarac se tereti za ubistvo drugog stepena i skrnavljenje tela, dok je žena optužena za ubistvo iz nehata. Prema navodima kanadske policije, osumnjičeni su članovi dečakove porodice, ali njihov tačan odnos sa njim nije saopšten zbog zakonskih ograničenja.