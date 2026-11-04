Vest o dečakovoj smrti posebno je potresla njegove rođake u Srbiji i Crnoj Gori, koji su se od njega opraštali emotivnim porukama. Jedan od članova porodice rekao je za dečaka ga je bio bistar, lep i pametan, dečak kog su svi mnogo voleli.

- Kao mali je voleo da vozi bicikl sa ocem i bio je pun života, kao i svako dete - ispričao je jedan od rođaka. On je istakao i koliko je bio vezan za oca, koji je preminuo od posledica koronavirusa.

- Neka ti je laka zemlja, mili. Dočekaćemo, ako Bog da, da te položimo pored oca. Praštaj nam svima koji smo ovaj svet do te mere pokvarili da tebe više ne bude.